DHA YURT BÜLTENİ - 22

DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

DÜZCE'de, 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Piroğlu yönetimindeki 81 AAP 722 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Oktay Pala yönetimindeki 81 FD 973 plakalı kamyona arkadan çarptı. Savrulan kamyon orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride devrildi. Karşı yönden gelen Uğur Naroğlu yönetimindeki 81 AAK 298 plakalı otomobil ise devrilen kamyona çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Serkan Piroğlu ile aynı araçta bulunan Erdal Baş ve otomobil sürücüsü Uğur Naroğlu yaralandı. Kamyon sürücüsü Oktay Pala ile Tuncay Dönmez ise devrilen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin yaptığı çalışma ile 2 kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Oktay Pala olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay Dönmez ise yaralandı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

İtfaiyenin kurtarma görüntüleri

Kaza yapan araçların görüntüleri

Yaralının ve hayatını kaybeden sürücünün çıkarılmasının görüntüsü

Yaralıların ambulansa alınırken görüntüsü

Duran trafikte bebek sallayan kişinin görüntüsü ve detay

Dosya adı dzchalkavşağıkaza

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

===========================

PLASTİK VE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

ADANA'da plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin yükseldiği fabrikada, maddi zarar meydana geldi.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevlerin yükeldiğini gören fabrika bekçisinin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş makinelerinin de kullandığı söndürme çalışmasına, fabrika işçileri de destek verdi. 5 söndürme aracı ve iki tanker ile alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte söndürdü. Büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yanan fabrikadan görüntü

Yükselen alevlerden görüntü

Yangın yerindeki fabrika çalışanlarından görüntü

İtfaiye ekiplerinin yangın yerine gelişi

İtfaiye erlerinin yangına köpük ve tazyikli su ile müdahale etmesi

İş makinesiyle fabrikanın havalandırma penceresindeki panjurun sökülmesi

İtfaiye araçlarından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

=======================================

Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazasında ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen silah kazasında ağır yaralandığı belirtilerek, "Silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

KARS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun şehit olduğu haberi, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde oturan ailesine haber verildi. Gülistan-İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çoğundan biri olan şehit Caner Selimoğlu'nun bekar olduğu ve babasının vefat ettiği öğrenildi. Askeri yetkililerden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziyeye geldi. Şehit Caner Selimoğlu, Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde toprağa verilecek.

Haber: ANKARA - ERZURUM,

============================

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı (2)

KARS VALİLİĞİ: YARALILARIN GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Sesveren köyü mevkiinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının zırhlı 'kirpi' askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucunun yaralandığı olayla ilgili Kars Valiliği'nden bilgilendirme yapıldı. Valilik bilgi notunda saldırıda yaralanan güvenlik güçlerinin ilk tedavilerinin olay yerinde yapıldıktan sonra 3 askerin Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldığı belirtildi. Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan diğer yaralılardan ise 2'sinin müşahede altında tutulduğu, 3 yaralının da serviste tedavilerine devam edildiği ifade edildi. Ayrıca yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Haber: KAĞIZMAN(Kars),

=========================

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Tokat çiftinin cansız bedenleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber: KONYA,

=================