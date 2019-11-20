DHA YURT BÜLTENİ-22

Tamirhane yangınında 13 araç zarar gördü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir iş yerinde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında işyerinde bulunan 8'i TIR 13 araç kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi 76 Sokak'ta bulunan TIR tamirhanesi ve yedek parça deposu olarak kullanılan bir binada dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan plastik malzemeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına, 46 personel, 28 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 8 TIR ve 5 hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilendiği belirtilen 2 işyeri çalışanı ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amacıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İşyerinden genel detay

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-İtfaiyecilerin söndürme çalışması yapması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Eşini bıçaklayıp kendisini eve kilitledi

KAYSERİ'de, Okan Ç. (47) tartıştığı eşi Ülkü Ç.'yi (40) kolundan bıçaklayarak kendisini eve kilitledi. Yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna olan şüpheli koca polis merkezine götürüldü.

Olay akşam saat 23.00 sıralarında Erkilet Camii Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi Ayyıldız Apartmanının 10'uncu katında meydana geldi. Okan Ç. ile eşi Ülkü Ç. arasında aile içi tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Okan Ç. eline geçirdiği bıçakla eşi Ülkü Ç.'yi kolundan yaraladı. Yaraladığı eşinin evden gitmesine izin veren Okan Ç., ardından kendini eve kilitledi. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ülkü Ç.'yi Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kendisini eve kilitleyen Okan Ç. ise, polisin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi

MALATYA'da, bu yıl 9'ncusu düzenlenen Uluslararası Film Festivali, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri'nin işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali, ödül töreniyle tamamlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, "9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nin sinemamıza, sinema sanatçılarımıza ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz, dünya sinemasındayız. Oynadığımız hayat filmindeyiz. Önemli olan rollerimizin güzel olmasıdır" dedi.

'FESTİVALDEN GURUR DUYUYORUZ'

Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya olarak kültür ve sanat dünyasına önemli bir hareketlilik getirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu festivale çok değerli destek sunan Cumhurbaşkanlığımıza, Külttür ve Turizm Bakanlığı ile tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu festival, bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor nice dokuzlu yıllara. Biz bu festivalden gurur duyuyoruz. Beş gün içerisinde çok önemli etkinlikler düzenlendi. Gençlerimizin sinema dünyasına dokunmaları sağlandı. Umarım bundan sonra bu şehirden sinema ve film dünyamıza katkı sunacak genç yetenekler yetişir."

'SİNEMANIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEMELERE ADIM ATIYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da sinema sektörünün önemine değinerek, "Her bir film hatta sahne yeni bir dünyadır, yeni dünyalar kurulmasına ilham veriyor. Buradan bakınca sinemaya yaşam mimarisi, sinemacıya yaşam mimarı diyebiliriz. İyi ki sinema var. İyi ki festivaller var. İyi ki Malatya film festivali var. Sinemanın önünü açmak için çok önemli düzenlemelere adım atıyoruz. Sektörle birlikte ilerliyoruz. Sektörün yanında var gücümüzle durduk, duruyoruz ve duracağız. Yabancı yapımlara da destek vermeye başlayacağız. Ülkemizin beyazperdedeki varlığını artırmak istiyoruz. Yerli film gösterimi desteğine de başlıyoruz" dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül töreni yapıldı. Festivalde jüri tarafından Jüri Özel Ödülü 'İyi Yemek Öldürür' filmine verildi. Ulusal metraj kısa film yarışmasında birincilik ödülünü 'Taş' alırken, 'Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmi ikinciliği aldı. Ulusal metraj kısa film yarışmasında üçüncülük ödülüne ise 'Fraktal' layık görüldü. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Vefa Ödülü' geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu anısına eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'na verildi. Festivalde, 'Küçük Şeyler' filmi SİYAD ödülüne layık görüldü. Festivalde 'YÖNBİR Ödülü' ise 'Kovan' filminin yönetmeni Eylem Kaftan ile 'Küçük Şeyler' filminin yönetmeni Kıvanç Sezer'e takdim edildi. Jüri tarafından 'Türk Sinemasına Katkı Ödülü'ne ise 'Aidiyet' filmi layık görüldü. Festivalde, 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü'ne Kapan filminin müziğini yapan Ali Saran layık görülürken, 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü ise 'Dilsiz' filminden Andreas Sinanos'a verildi.

'En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü', 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise yine 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Başak Özcan aldı. Festivalde, 'En İyi Senaryo Ödülü', 'Omar ve Biz' filminin senaristi Mehmet Bahadır Er, 'Jüri Özel Uzun Ödülü'nü ise 'Dilsiz' filmi aldı. 'Kemal Sunal Halk Ödülü'ne, 'Omar ve Biz' layık görülürken, 'Ulvi Saran Özel Ödülü' ise 'Kimsesizler Oteli' filmine verildi. 'En İyi Yönetmen Ödülü', 'Kapan' filminin yönetmeni Seyid Çolak'a takdim edildi. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Film Ödülü', 'Küçük Şeyler' filmine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Katılanlardan detaylar

Kırmızı halı geçişi

Ünlüler röp.

Ödül alanlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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Av füfeği ile eşini öldürdü

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Nevin N. (31), tartıştığı eşi Alpaslan N. (36) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi 190 sokakta bulunan evde meydana geldi. Boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Nevin N., 6 ay önce Alpaslan N. ile evlendi. Çift arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kanlı son buldu. Kavga sırasında Alpaslan N. av tüfeği ile eşi Nevin N.'ye ateş etti. Nevin N., başına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığılırken, Alpaslan N. ise olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nevin N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Alpaslan N.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa),

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Beypazarı'nda kumar operasyonu: 18 gözaltı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, bir eve düzenlenen baskında, kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişi gözaltına alındı.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahalllesi Uzunkaldırım Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, gece yarısı baskın düzenledi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Beypazarı Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 18 kişiden 17'si hakkında idari para cezası uygulanırken, yer sağlayan 1 kişi ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.

Beypazarı Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, ilçede yapılan denetimlere ilişkin, "Aşayiş denetimlerimiz sonucu ilçede 1 gece kulübü ve 2 kahvehane mühürlenerek kapatılmıştır" dedi.

Haber: Muammmer DAŞDELEN/ BEYPAZARI(Ankara),

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