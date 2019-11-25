DHA YURT BÜLTENİ - 22

Şikayetçi olan arkadaşını, üzerine benzin döküp yaktı (2)

'BENZİNİ ÜZERİME DÖKÜP, ATEŞE VERDİ'

Şanlıurfa'da telefonunu gasbeden Ahmet M. tarafından üzerine benzin dökülerek, yakılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan açık lise 7'nci sınıf öğrencisi Çiğdem Ç., memleketi Antalya'da olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ahmet M.'nin yanı sıra olaya Enes Z. adında daha önce tanıdığı bir erkek şüphelinin de karıştığını anlatan Çiğdem Ç., "Geçen ağustos ayında yakınlarımı ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya gittim. Burada daha önce tanıdığım arkadaşım olan Ahmet M. ve Enes Z. bıçakla tehdit edip, cep telefonumu gasbetti. Şikayetçi oldum. Enes Z. gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Ancak Ahmet M. kaçtı. Kendisinden şikayetçi oldum. Beni arayıp tehdit ediyordu. Geçen hafta yeniden Şanlıurfa'daki yakınlarımın yanına gittim. 19 Kasım Salı günü Antalya'ya dönmek için yola çıktığımda Ahmet M. beni gördü. Bana 'Sen nasıl beni şikayet edersin?' dedi ve hakaret etti. Ardından cebinden çıkardığı şişedeki benzini üzerime döküp, ateşe verdi" dedi.

'AMBULANS ÇAĞIRMAK YERİNE MOTOSİKLETİNE BİNDİ VE KAÇTI'

Çevredekilerin kendisine yardım etmediğini anlatan Çiğdem Ç., "Kendi çabamla alevleri söndürmeye çalıştım. Bu sırada her iki elim de yandı. Ahmet M. de bir süre sonra sanırım vicdana geldi ve alevleri söndürmeme yardım etti. Ancak ambulans çağırmak yerine motosikletine bindi ve kaçtı" diye konuştu.

'MOTOSİKLETLE AYAĞIMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ'

Çiğdem Ç., Ahmet M.'nin motosikletle kaçarken, sağ ayağının üzerinden geçtiğini ve bundan dolayı yaralandığını da söyledi. En büyük korkusunun yüzünde iz kalması olduğunu aktaran Çiğdem Ç., "Sürekli tehdit aldığım için psikolojim bozulmuştu. İki defa intihar girişiminde bulundum. Ancak her seferinde ailem beni kurtardı. Ben korkuyla yaşarken, başıma bu olay geldi" dedi.

'KIZIMIN GELECEĞİYLE OYNADI'

Anne Nuran Ç. (41) ise şöyle konuştu:

"Kızımın başına korkunç bir olay geldi. Kadınlar çok savunmasız durumda. Bu şahıs kızımı 3 ay önce gasbetmişti. Sürekli tehdit ediyordu. Arkadaşıyla daha önce kızımın telefonunu gasbetmişti. Kızım şikayetçi olduğu için intikam almak için böyle bir olaya kalkıştı. Kızımın geleceğiyle oynadı. Hayatını kararttı. Kendisinden şikayetçi olduk. Umarım en ağır şekilde cezalandırılır."

'KIZIMIN CİDDİ BİR TEDAVİYE İHTİYACI VAR'

4 çocuk annesi olduğunu aktaran Nuran Ç., "Çocuklarıma yalnız bakıyorum. Ortopedik engelli olduğum için engelli maaşımla ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Kızımın ciddi bir tedaviye ihtiyacı var. Maddi imkanlarımız yeterli değil. Bu nedenle destek bekliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çiğdem Ç.'den görüntü

Kızın yanık yerlerinden görüntü

Anne Nuran Ç.'den görüntü

Anne, kızına pansuman yaparken görüntü

RÖP 1: Çiğdem Ç.

RÖP 2: Nuran Ç. (Anne)

Detaylar

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Vali, kadına şiddet panelinde cep telefonu numarasını paylaştı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' panelinde, salonu dolduran kadınlara şahsi cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümünde yardımcı olacağı sözünü verdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen panele müdürlük bünyesinde çalışan kadınların yanında, Türk Kadınlar Birliği ve Kayseri Kadınlar Derneği ile çeşitli sevil toplum kuruluşlarına üye kadınlar ve kadın avukatlar katıldı. Panelin açılışında konuşan Vali Günaydın, yılın her anında her zaman şiddetin önlenmesi için üzerlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını söyledi. Vali Günaydın, "Devletimiz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeleri yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bizim bu sorunu önlememiz için güçlü ailelere ve güçlü topluma ihtiyacımız var. Güçlü aile oluşması için anne ve babalara büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızın yetiştiği ortam çok önemli. Eğer biz çocuklarımızı sevginin, saygının, hoşgörünün, merhametin yoğun yaşandığı bir ortamda yetiştirirsek onlara bu güzel özellikleri verirsek bu sorunu çözeriz diye umuyorum" diye konuştu.

Vali Günaydın, konuşmasının sonunda salonu dolduran kadınlara, kendi özel cep telefonu numarasını vererek, yaşadıkları sorunların çözümü noktasında yardımcı olacağı sözünü verdi. Vali Günaydın, "Yaşadığınız tüm olumsuzluklarda beni arayabilirsiniz" dedi. Vali Günaydın, daha önce muhtarlar ve şehit ailelerine de cep telefonu numarasını vermişti.

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntü

-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer konuşması

-Kayseri Valisi Şehmus Günaydın konuşması

-Valinin cep telefonu numarasını vermesi

Süre: 05.51 Boyut: 655 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, -

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Uyuşturucu komasına giren üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Özcan A.(20), uyuşturucu komasına girmesiyle nedeniyle 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Özcan A., 20 Kasım'da arkadaşlarıyla eğlenirken uyuşturucu madde kullandı. Özcan A., bir süre sonra krize girdi. Arkadaşları, Özcan A.'yı taksi ile ilçedeki özel hastanenin acil servisine bıraktıktan sonra kaçtı. Doktorların müdahalede bulunduğu Özcan A., ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özcan A., 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

ARKADAŞLARI SERBEST BIRAKILDI

Özcan A.'nın arkadaşları tarafından taksiyle acil servise getirilmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin Özcan A.'yı araçtan indirdikten sonra tekerlekli sandalyeyle acil servise sokmaları görüldü. Polis , Özcan A.'nın arkadaşları Durmuş G. ve Gökhan I.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş G. ve Gökhan I., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Özcan A.'nın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Samsun 'un Çarşamba ilçesine götürüldü. Olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Özcan A.'nın güvenlik kamerası görüntüsü hastaneye getirilmesi

-Hastane ve emniyet müdürlüğünden detaylar

Boyut: (802 MB )

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Samanlıkta başlayan yangın eve sıçradı, garajdaki aracı komşular kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, samanlıkta başlayan yangın yanında bulunan tek katlı eve sıçradı. Yangın anında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, garajda bulunan araç ise sürücü camını kıran vatandaşlar tarafından itilerek dışarı çıkarıldı.

Öğleden sonra, Kartepe Hacı Halim Mahallesi Busem Sokak'ta bulunan bir samanlıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede samanlığın tamamını sararak, yan tarafında bulunan Metin Uzun 'a ait tek katlı eve sıçradı. Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine İzmit ve Kartepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yanan evde kimsenin olmadığını fark eden komşular, garajda bulunan otomobilin sürücü camını kırarak aracın el frenini indirdi ve yanmaması için otomobili iterek garajdan çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olayda evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, samanlıkta başlayan ve tek katlı eve sıçrayan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrasında söndürülebildi. Olay yerine gelen Metin Uzun, komşuları tarafından garajdan çıkarılan aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Yangın sonrasında tek katlı evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangın yerinden drone görüntüleri

-Yanan ev ve samanlıktan görüntü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Komşuların camını kırarak çıkarttığı otomobilin görüntüsü

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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İnternette numarasını yayınlayıp fuhuş yaptıran kişi yakalandı

İzmit'te, internet üzerinden yayınladığı telefon numarasıyla kendisine ulaşanlara, yabancı uyruklu kadınlarla evinde fuhuş yaptıran B.Ç. (50), polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhan Mahallesi'ndeki evde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Takip başlatan polis, eve gelip gidenlerin ifadelerine başvurdu. İfadelerden ev sahibi B.Ç.'nin cep telefonu numarasını internetten yayınladığı, kendisine ulaşan müşterilere evinde, yabancı uyruklu kadınlarla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla dün gece eve operasyon düzenlendi. Operasyonda B.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde bulunan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. B.Ç. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye çıkarılması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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