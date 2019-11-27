DHA YURT BÜLTENİ-22

Bingöl'de PKK'ya ait 450 kilo 'amonyum nitrat' ele geçirildi

BİNGÖL'de, güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karlıova ilçesine bağlı kızılağaç köyündeki Karacehennem Ormanları bölgesinde terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada EYP yapımında kullanılan 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.

Ele geçirilen amonyum nitrat operasyon bölgesinde imha edildi.

Görüntü Dökümü

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Amonyum nitratın imha edilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Aziz ÖNAL- Kamer: BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1 MB

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Avukatlara kızıp ofislerini kurşunladı

İZMİT'te, kendisini icraya veren avukatlar E.A. ve A.A.'nın ortak kullandığı ofisi kurşunlayan R.G., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay saat 01.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın yedinci katında bulunan avukatlar E.A. ve A.A.'ya ait ofisin kapısı, bir kişi tarafından kurşunlandı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ofisin bulunduğu binanın güvenlik kameralarını izleyen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, ofisin kapısına 2 el ateş eden kişinin R.G. olduğunu tespit etti. Polis, R.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Kendisini icraya veren avukatlara kızarak kapıya tabanca ile ateş eden R.G., Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Soruşturma devam ediyor.

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Zanlının karakola getirilmesi

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HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Traktör şarampole devrildi, sürücü ağır yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen traktörün sürücüsü Gökhan Uşak (33) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan dönen Gökhan Uşak yönetimindeki 16 H 7347 plakalı traktör, yağış nedeniyle çamur olan toprak yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uşak, traktörün altında kalarak, sıkıştı. Çevredekiler, Uşak'ı aracın altından çıkarırken, ihbarla gelen sağlık görevlileri de ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Gökhan Uşak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının hastaneye gelişi

-Olay yerinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.02 Boyut: 117 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz (3)

TOFAŞ ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa programı kapsamında Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışının ardından Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Bakan Selçuk, akabinde Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'na (TOFAŞ) geçti. Burada öncelikle kendisine yapılan sunumu izleyen Bakan Selçuk, ardından fabrikanın üretim bandını yerinde inceledi. Burada fabrika çalışanlarıyla sohbet eden ve engelli çalışanlar ile fotoğraf çektiren Bakan Selçuk, otomobillerin üretimine dair bilgiler aldı. Bakan Selçuk, basına kapalı olarak gerçekleşen ev ziyaretlerinin ardından Bursa'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobil fabrikasını ziyaretten detaylar

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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