DHA YURT BÜLTENİ -22

Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (3)

'TÜRKİYE HEDEFLERİNE ADIM ADIM İLERLİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nin ardından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Ziyarette konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin hedeflerine adım adım ilerlediğini belirterek, "Türkiye çok tarihi dönemlerden geçiyor daha da iyi bir noktaya gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak çok daha iyi bir yere gidecek. Kolay değil Türkiye, 6 yıldır bir fiil savaşta; çok yoğun bir mücadele veriyor ve her birinden güçlenerek çıktı. Daha geçtiğimiz ay Barış Pınarı operasyonu üzerinde çok tarihi, tüm dünyada ses getiren bir sürecin içinden alnının akı ile çok önemli kazanımlarla çıkan büyük ve güçlü Türkiye, hedeflerine adım adım ilerliyor. Ülkemiz için memleketimiz ve Trabzon'umuz için bu süreçler inşallah çok daha güzel olacakö dedi.

Ziyaretin ardından Bakan Albayrak, Rize'ye geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ziyaretten görüntüler

-Bakan Albayrak konuşma

BOYUT: 350 MB

HABER KAMERA: Aleyna KESKİN- Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLEN KOCA: ÇOK PİŞMANIM

Gaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi (24) sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven Emrah Ç., (32) adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., eşi ile ailevi nedenlerle kavga ettiğini, çok pişman olduğunu söyledi.

8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım'da meydana gelen olayda, Emrah Ç. evde tartıştığı, ardından sokağa çıkan 8 yıllık eşi 3 çocuk annesi Büşra Ç.'yi oturduğu kaldırımda, küçük kızlarının gözü önünde tekme tokat dövdü. Şiddet mağduru Büşra Ç. olayın ardında ailesinin yaşadığı İstanbul'a gitti. Polise şikayette bulunmadı.

Sokak ortasında kadına şiddetin bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, bugün Emrah Ç.'yi evinde, gözaltına aldı. Emrah Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Emrah Ç., adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısın?" sorusuna, "Ailevi nedenlerden dolayı kavga ettik, çok pişmanım" diye yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Polis ekipleri

Şüphelilnin getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB

Mersin'de yıkılan imam hatip lisesinin yapılmamasına tepki

MERSİN'de 2017 yılında yeniden yapılmak üzere yıkımı gerçekleşen 500 öğrencili Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin aradan geçen 2 yıla rağmen tamamlanmaması, velilerin tepkisine neden oldu.

1968 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan Akdeniz ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2017 yılında valilik, MHP'li Büyükşehir Belediyesi ve milli eğitim müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından yıkıldı. Okul, 1 Aralık 2018'de tamamlanmak koşuluyla 24 milyon 722 bin TL bedelle ihale edildi. İhale şartı ve imzalanan protokolde, yıkılan alanda 34 derslik okul, 100 yataklı 30 odalı yurt, 500 kişilik konferans salonu, 500 kişilik cami, 90 kişilik kantin, 50 araçlık otopark, kapalı spor salonu ve spor sahaları yapılıp, 30 yıllığına Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilmesi yer aldı. İhaleyi alan firma, 2 milyon 942 bin 555 TL ödenek ile işin yüzde 15'ini bitirdi. Ancak projeyi üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs 2019 tarihli yazısı ile ülkede yaşanan ekonomik gelişmeleri öne sürerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne projeye devam edemeyeceğini bildirdi. Belediye, inşaat çalışmalarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından üstlenilmesi için yeni bir protokol imzalanmasını talep etti.

Süreç ise en fazla öğrencileri mağdur etti. Yıkılan okulda eğitim gören 500 öğrenci, 3 Ocak ve Sağlık Lisesi'ne dağıtıldı. Yatılı öğrenciler ise 5 kilometrelik uzaktaki pansiyonda kalıyor.

'BELEDİYE YÖNETİMİ CHP'YE GEÇTİ, İNŞAAT DURDU'

Veliler, bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelerek, inşaatın bitirilmemesine tepki gösterdi. Veliler adına konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Nabi Koca, okulun 2018 yılında 'proje okul' ilan edildiğini söyledi. 2 yıldır süren inşaatın durduğunu, öğrencilerin mağduriyet yaşadığını belirten Koca, "Bizler okul aile birliği olarak başvurduğumuz tüm mercilerden okulumuz inşaatı yapımının devam etmesi için olumlu bir yanıt alamadık. Şu an itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in, 'Ben okulu yapmayacağım, okulun inşaatını milli eğitime devretmek istiyorum' dediğini, bu isteğini de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı ile bildirdiğini biliyoruz. Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği olarak soruyoruz; Belediyemizin geliri aylık 30 milyon TL iken okul inşaatımızı neden yapmak istemiyorsunuz? Önceki belediye yönetiminin aldığı kararı devam ettirmek zorundasınız. Bizler okulumuzun sorununa bir an çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ ÇATI KATINDA EĞİTİM GÖRÜYOR'

Veli Suat Akşam da "Çocuklarımız okulun çatı katında eğitim alıyor. Biz okulumuzun bir an önce bitirilmesi ve teslim edilmesini istiyoruz. Bu okula sahip çıkın lütfen" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Yıkılan liseden görüntü

-Okul aile birliği başkanı Mehmet Nabi Koca'nın açıklaması

-Öğrenci velisi Suat Akşam ile röp

-Çocukların nakledildiği okuldan görüntü

SÜRE: 02'49", BOYUT: 90 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Küçük simitçiye, polislerden jest

SAMSUN'da çocuklara trafik eğitimi verilen alana simit sattığı sepetiyle gelen Afganistan uyruklu Raşit Muhammed (6), polis ekiplerince akülü oyuncak arabaya bindirildi. Simit sepetini bir kenara bırakıp oyuna dalan Muhammed, doyasıya eğlendi.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Mobil Trafik TIR'ı Açılış' programında, çocuklar için de trafik eğitim parkuru hazırlandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti ve Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın katıldığı etkinlikte, çocuklara trafik eğitimi verildi. Eğitimin ardından çocuklar, parkurdaki akülü oyuncak arabalara, trafik dedektifi olarak bindi.

AFGAN ÇOCUĞA JEST

Bu sırada Cumhuriyet Meydanı'nda simit satan Afganistan uyruklu Raşit Muhammed de simit sepetiyle parkurun yanına geldi. Bir süre yaşıtlarını izleyen Muhammed, polislere, "Arabalara binmek istiyorumö dedi. Polis memurları da küçük çocuğun isteğini geri çevirmedi. Akülü oyuncak arabaya bindirilen Muhammed, gönlünce eğlendi. Daha sonra ise simit sepetini alıp, meydandan uzaklaştı. Polisin davranışı, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Raşit Muhammed'in elinden tutan polisin arabaya bindirmesi

Raşit Muhammed araba sürerken detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak Öcal, Tayfur KARA/SAMSUN,

Eskişehir'de PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ve kırsal alanda faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli B.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

