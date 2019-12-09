DHA YURT BÜLTENİ-22

Kuleden düşen astsubay, şehit oldu (2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Bingöl'ün Genç ilçesinde, görev yaptığı jandarma karakolunda kuleden düşüp şehit olan Astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29) için havaalanında tören düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, 49'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, askeri erkan ve emniyet personeli katıldı. Törende özgeçmişi okunan şehit Astsubay Yıldırım için İl Müftü Vekili Mahmut Atıcı tarafından dua edildi. Ardından askerlerin omuzunda uçağa taşınan şehit Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Ankara'ya uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Şehit Astsubay'ın naaşının katafalka konulması

Saygı duruşu

Şehit için dua okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

KARAMAN'da takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Adem Mutlu (71) yaralanırken, eşi Fatma Mutlu (73) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'da yaşayan Adem Mutlu, bel fıtığı hastası eşi Fatma Mutlu'yu tedavi için Karaman'a götürdü. Adem Mutlu idaresindeki araç, dönüş yolunda Sarıkaya köyü çıkışında mıcırlı yolda kontolden çıkıp takla atarak tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatma Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Adem Mutlu ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Mutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Takla atan otomobilden detaylar

Ekiplerin inceleme yapması

Cesedin cenaze aracına alınması

-Olay yerinden genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Erdem Arslan'ın kontrolünü yitirdiği traktör yol ortasında devrildi. Yaralanan Erdem Arslan tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Arslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Erdem Arslan yönetimindeki plakasız traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekibi geldi. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Devrilen traktörün görüntüsü

Polis ekiplerinin çalışması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),

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Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede

ZONGULDAK'ta, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede uyuşturucu satan sevgililer, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu alanda öğrencilere uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Sevgili oldukları tespit edilen A.H. ve Ç.K.'yi takibe alan ekipler, bir süre sonra şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi. Polis, şüphelilerin cep telefonlarında yaptığı incelemede ise telefona yüklenen uygulama üzerinden uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerden Ç.K.'nin 4 ayrı suçtan 2004 yılından bu yana hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan A.H. ve Ç.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, gazetecileri görünce "Neyi çekiyorsunuz? Sizin başka işiniz yok mu?' diyerek tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye girişler

-Adliyeden detaylar

HABER: Cüneyt ÖZFİDAN/ Zonguldak,

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İtfaiyenin kurtardığı yavru kediyi liseli Mehmet sahiplendi

KIRIKKALE'de, iş merkezinin girişinde mahsur kalan ve itfaiye tarafından kurtarılan yavru kediyi, lise öğrencisi Mehmet Üzümlü (15) sahiplendi.

Cumhuriyet caddesindeki iş merkezinin girişinde kapı üstündeki tabelanın bulunduğu yerde mahsur kalan kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile tabelanın bir bölümü sökülerek kedi kurtarıldı. Kedi, iş merkezinde bulunan pasaja girdi. Pasajda vatandaşlar tarafından yakalanan kediyi, itfaiyenin çalışmasını izleyen Mehmet Üzümlü sahiplenmek istediğini söyledi. İtfaiye erleri, kediyi Üzümlü'ye teslim etti. Kediyi kucağına alıp bisikletiyle evine giden Mehmet Üzümlü, "Mahallede beslerim en azından, burada kalmasından daha iyi" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, -

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