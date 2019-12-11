DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika

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6 saat önce

Mobilya atölyesinde yangınZonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı.

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Mobilya atölyesinde yangın

Zonguldak'ta, sanayi sitesinin üst tarafında mobilya üretimi yapılan binada yangın çıktı. Yangın binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine polis, evleri boşalttı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi'nde bulunan sanayi sitesinin üst tarafında bulunan mobilya üretimi yapılan binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre binada kimse olmadığı öğrenildi. Ekipler, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Yangın, binanın arkasındaki iki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekipleri buradaki yangınları büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Berber dükkanını tüfekle basıp, benzinle yakacağını söyledi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, kefil olduğu berber K.Ç.'nin dükkanını tüfekle basan Necmi D., benzin döküp, yakmakla tehdit etti. K.Ç., dükkanından çıkarken, polis de Necmi D.'yi çıkarmak için ikna çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde, Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Necmi D., iddiaya göre, kefil olduğu berber K.Ç.'nin dükkanını elinde tüfekle basarak, diğer elindeki bidondan yerlere benzin döktü. Necmi D., iş yerini yakmakla tehdit ettiği K.Ç., hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, caddeyi ulaşıma kapattı. Olay yerine ayrıca özel harekat polisleri de geldi. Polis, iş yerini ateşe vereceğini söyleyen Necmi D. ile görüşerek, sorununun ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Necmi D. de berber ile kredi için kefil olduğu banka müdürünün getirilmesini istediğini söyledi. Polis, Necmi D.'nin dışarı çıkması için ikna çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli),

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Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş (2)

TUTUKLANDILAR

Adapazarı'nda, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taner Oktay K. ve Ümit Ö., 'Nitelikli gasp' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Güven HASBAŞ/ Adapazarı, Sakarya

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Karaman'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Karaman'da, sokaklarda uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu A.B. ve H.E.'nin sokaklarda uyuşturucu sattığı bilgisini aldı. Araştırma başlatan polis, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin sonunda dün operasyon yaptı. 2 şüpheli evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 200 gram esrar ele geçirildi.  Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. tutuklandı, H.E. de ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı .

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Adliyeden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN


Murat Erat, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
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