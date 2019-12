DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika

4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (4)

4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAVŞAKTA EYLEM

Manavgat 'ta, Telad Elmas ile eşi Ayşe, gelini Aysel ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaşlar tarafından yol kapatma eylemi yapıldı. Eyleme kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, Hatıplar Mahallesi'nde yaşayanlar ve çok sayıda vatandaşla birlikte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar da katıldı. Eylemciler, kavşakta kazanın olduğu bölümü kaldırımdan söktükleri taşlar ve cansız mankenlerle kapattı.

'GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK'

Kısa bir açıklama yapan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, kazadan ve yitirilen canlardan dolayı bütün Manavgat halkının çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu kavşağın hatalı olduğunu çeşitli defalar biz çeşitli vesilelerle Karayolları Bölge Müdürlüğüne aktardık ancak sonuç alamadık. Kazanın olduğu akşam başkanımız hem Karayolları Bölge Müdürünü hem de Antalya Valisi Münir Karaloğlu 'nu aradı. Sayın Valimiz gerekli duyarlılığı gösterdi. Karayolları Bölge Müdürümüz ekibiyle birlikte bugün belediyemize geldi. Belediye başkanımız, kendi arkadaşlarımız ve Karayolları ekibiyle birlikte bir toplantı yapıldı. Buradaki gerekli düzenlemeleri hep beraber yapacağız Karayollarıyla birlikte" dedi.

KARAYOLU ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Başkan yardımcısının açıklamasının ardından eylemciler, kazanın meydana geldiği kavşağın üzerinden geçen köprüye çıkarak D-400 yolunu çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Antalya'yı Mersin ve Konya 'ya bağlayan karayolunda çift taraflı olarak yaklaşık 5-6 kilometrelik kuyruk oluştu. Eylem yapanların yanına gelen ve kazada babası, annesi, eşiyle çocuğunu kaybeden Musa Elmas, fenalaştı. Kollarına giren yakınları tarafından olduğu yere oturtularak sakinleştirilen Elmas, daha sonra karayolundan ayrıldı.

TARTIŞMA VE ARBEDE YAŞANDI

Yolda bulunan araçlardan birinde hasta olduğunun belirtilmesi üzerine Hatıplar Mahallesi Muhtarı Ahmet Aksoy , eylemin amacına ulaştığını söyleyerek, yolun açılmasını isteyince vatandaşlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan'ın yolun açılması yönündeki çağrısına eylem yapanlar Kaymakamın gelmesini isteyerek yanıt verdi.

KAYMAKAM YİĞİT: BAŞKA İNSANLAR MAĞDUR OLMAMALI

Bir süre sonra eylem yapılan yere gelen Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit , vatandaşlarla görüşerek, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kavşağın düzeltilmesi konusunda gerekenleri yapacağını, yolda bekletilen araçlarda hastalar olduğunu, başka insanların mağdur olmaması gerektiğini söyledi. Kaymakam Mustafa Yiğit 'in sözlerinin ardından eylem yapan vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

'BAKSANA CANLARIM GİTTİ'

Eylemden önce kazada annesini, babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas'la, yaşamını yitiren Aysel Elmas'ın annesi Fadime Çubuk , kız kardeşi Arife İbiş ve erkek kardeşi İbrahim Çubuk, Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulundu. Gözyaşları ve hıçkırıklar içerisinde güçlükle konuşan Musa Elmas, "Benim ciğerim yanıyor, başka ciğerler yanmasın. Bu önlem alınsın" dedi. Baldızının 'Musa dik dur' sözleri üzerine ise Musa Elmas, "Neyine dik durayım. Hallerim mi kaldı? Baksana canlarım gitti" diye konuştu.

'KUZULARIM GİTTİ'

Aysel Elmas'ın annesi Fadime Çubuk, yetkililerin bir an önce önlem almasını isteyerek, "Başka canlar yanmasın, benim kuzularım gitti. Evlatlarım gitti. 4 kişi gitti. Bir daha canlar yanmasın. Buna bir çare bulsunlar. Benim evlatlarımı geri getirebilecekler mi? Karayolları buraya bir çare bulsun, burayı düzeltsin" dedi.

'CİĞERİMİZ KÖZ GİBİ YANIYOR'

Aysel Elmas'ın kız kardeşi Arife İbiş, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "2 gündür yanıyoruz. Ciğerimiz köz gibi yanıyor. Karayolları mühendisi gelip bize bu kavşağın hesabını versin. Bu kavşakta kaç can daha yanacak, kaç can daha gidecek bir söylesin? Yeğenim, bacım, kayınvalidesi ve kayınbabası kara toprakların içinde yatıyor. Karayolları bunun bir çaresini bulsun. Son yanan can bizimki olsun, başka canlar yanmasın. 4 tane cenazeyi bir günde nasıl verdik, yaktı bizi yaktı" diye konuştu.

'DİĞER YEĞENİME OLMADIKLARINI NASIL SÖYELEYECEĞİZ'

Aysel Elmas'ın erkek kardeşi ve Talat Elmas 'ın dayısı İbrahim Çubuk da yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İnanın çok üzüldük, yıkıldık. Ben sadece şunu düşünüyorum. Öksüz kalan diğer yeğenime annesinin olmadığını, ebesinin olmadığını, dedesinin olmadığını, abisinin olmadığını nasıl söyleyeceğiz? Yetkililer önce gelsin bize bunun bir cevabını versin."

İbrahim Çubuk hastanede tedavisi devam eden yeğeni Büşra Elmas'a yaşananları halen anlatamadıklarını da söyledi.

===========================

Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı

Konya'da Mevlana, ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' kapsamında gerçekleşen Şeb-i Arus törenleriyle anıldı. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Esroy da katıldı.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne 'düğün gecesi' anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 'Vuslat' (Sevgiliye kavuşma) törenleri düzenleniyor. Bu yıl düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, bugün Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenleriyle sona erdi.

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve davetliler katıldı.

'MÜSLÜMAN KARDEŞİNİ KATLEDEN BİR GÜRUH BUGÜN DE VAR'

İstanbul'dan hareket eden uçağı yoğun sis nedeniyle Antalya'ya iniş yapan ve oradan karayoluyla gecikmeli olarak törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana'nın insanı ve insanlığı yeniden Hakk'a, iyiliğe, güzelliğe, merhamete, umuda ve aşka çağırdığını söyledi. Şentop, "İyiyle kötünün, Hak'la batılın savaşı bugün de sürüyor. 'Biz haçlıyız, biz Budistsiz, biz inançsızız, biz üstün ırkız, biz güçlüyüz, biz şuyuz buyuz' seslerini hala duymaktayız. Açıktan savaş ve yıkım çağrıları yapan odaklar, güçler bugün de var. 'Biz Müslüman'ız' kisvesi altında Müslüman kardeşini katleden, Kur'an ve akıl fukarası bir güruh bugün de var. Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası ve örgütlü" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Mevlana'nın yolunun insana İslam ile ayna tuttuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Şifaya ihtiyaç duyan vuslata eren değil, geride kalanlardır. İnsan olmanın özünü unutup, beden dediğimiz kalıbın heves ve hedefleri peşinde koşar olduk. Her şeye sahip olma çabasında kaybolup, hiç olabilmenin değerini unuttuk. Nihayetinde madde, manadan daha fazla kıymet görür oldu. Bugün hepimiz, geldiğimiz bu noktanın acı sonuçlarıyla yüzleşmekteyiz. Dünyaya dönüp her baktığımızda gönüller yanıyor, vicdanlar kanamaya başlıyor. Bunun üstesinden gelebilmek için unuttuğumuz hakikatleri hatırlamak ve hatırlatmak sorumluluğundayız. Bu yolda başvuracağımız en güçlü ve derin hafızalardan biri Hazreti Mevlana'nın hayatı ve eserleridir."

ŞEB-İ ARUS TÖRENİNDE, SEMA GÖSTERİSİ İLGİYLE İZLENDİ

Protokol konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu solisti Ahmet Özhan'ın, tasavvuf müziği konseri verdi. Ardından tasavvuf tarihi araştırmacısı Ömer Tuğrul Dinçer'in, Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi ile ilgili sohbetiyle devam etti.

Daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi yaptı. Davetlilerin ilgiyle izlediği sema, Mevlevi dervişi olarak kabul edilen semazenler tarafından gerçekleştirildi. Sema, kulun hakikate yönelip, akılla- aşkla yücelip, nefsini terk ederek, Hakk'ta yok oluşu ve olgunluğa ermiş, kamil bir insan olarak tekrar kulluğuna dönüşüdür.

HER KIYAFETİN BİR ANLAMI VAR

Özel kıyafetlerle sema yapan semazenlerin başındaki sarık 'sikkesi', Mevlevilikte ölünce başucuna dikilen mezar taşını, hırkası mezarını, üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz beyaz renkli kıyafeti olan 'tennure' kefenini temsil ediyor. Tennurenin üstüne ise iliksiz ve düğmesiz yelek 'destegül' bele ise dört parmak genişliğinde Arap alfabesinde Elif harfine benzer 'Elifi nemed' kuşak takılıyor.

Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen sema gösterisinde semazenler, ilk önce kollarını çapraz bağlayarak, görünüşte 'Bir' rakamını temsil eder ve böylece Allah'ın birliğini tasdik eder. Ardından kollarını her iki tarafa açıp zikir yaparak, sağ eli dua eder gibi yukarıya, sol eli aşağıya açıktır. Bu, 'Haktan alır, halka saçarız, hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz, görünüşte var olan, vasıtalık eden bir suretten başka bir şey değiliz' anlamına gelmektedir. Sağdan sola kalbin etrafında dönerek, bütün insanları, bütün yaratılmışları, bütün kalbiyle sevgi ve aşkla kucaklayışıdır. Yedi bölümden oluşan semanın her bölümünün ise ayrı bir manası bulunuyor.

============================

Garsona saldırdılar

Adapazarı 'nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17), masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı. Restorandan çıkan İbrahim A.'ya ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam ederken, olay anı restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 8 Aralık günü Adapazarı Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Dursun K. garsonun sandalyeye çarpmasıyla masanın yanında yerde bulunan torunun düşmesi üzerine garsona tepki gösterdi. İbrahim A. geri dönerek özür dilerken, bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada, yere düşen çocuğun babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A.'ya saldırdı. İbrahim K. ve babası Dursun K., İbrahim A.'ya saldırırken, araya restoranda bulunan müşteriler ve garsonlar girdi. Aldığı darbelerle canı yanan, elini yüzüne götüren İbrahim A.'ya bu sırada ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam etti. İbrahim A. restorandan dışarı kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası hastaneye götürülen İbrahim A.'ya 8 gün iş göremez raporu verildi. İbrahim A. kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Erol K. ve babası Dursun Ali K. ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.

===========================

Trabzon 'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) yarın Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü'nün (19) de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.

============================

Eşi 2 aydır eve dönmeyince intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ağrı'ya giden eşinin 2 aydır eve dönmemesi üzerine iddiaya göre bunalıma giren 2 çocuk babası İsmail T. (38), tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Altıntaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle S.T., Ağrı'ya gitti. Ancak aradan 2 ay geçmesine rağmen geri dönmemesi üzerine S.T. ile eşi İsmail T. telefonda tartıştı. İddiaya göre bunalım geçiren İsmail T., evde annesi, iki çocuğu ve arkadaşı E.K.'nin olduğu sırada yatak odasına giderek tabanca ile kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya giren yakınları, İsmail T.'yi kanlar içerisinde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsmail T.'nin öldüğü belirlendi. İsmail T.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ADÜ Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

