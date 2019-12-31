DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

KOCAELİ Polisi, adam öldürme suçundan hüküm giyen ve 4,5 yıl sonra cezaevinden firar ederek 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayarak kayıplara karışan F.A.'nın peşine düştü. Devamlı kılık ve kimlik değiştiren F.A., Düzce'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 7 Haziran 2014 tarihinde Ş.S.'nin öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan F.A., 12 Aralık 2018 tarihinde Tekirdağ Cezaevi'nden firar etti. Cezaevinden kaçtıktan sonra İstanbul'da bir kişiyi öldüren F.A., geçen 30 Ekim günü ise Gebze Mevlana Mahallesi'nde Coşkun Topçu ile kardeşi Paşa Topçu'ya tabanca ile kurşun yağdırdı. Paşa Topçu yaşamını yitirirken, Coşkun Topçu ise yaralandı. F.A. olayın ardından kayıplara karıştı.

Polis, olayın ardından devamlı kılık değiştiren ve sahte kimlik kullanan F.A.'nın saklandığı yeri tespit etti. F.A., bugün Düzce'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada F.A.'nın yattığı yatakta yastığının altında bulunan tabanca ile 50 kurşuna ve üzerinde bulunan bıçağa el konuldu. Ayrıca sahte kimlik belgeleri ele geçirildi.

Polis, F.A.'yı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. F.A.'nın, 'Adam öldürme', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ile 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından 9 ayrı yakalama kararı bulunduğu, ilk cinayet olayından dolayı 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi

-Adliyeye sevk edilmesi

HABER: Haluk TURGUT/KOCAELİ,

===========================

Metruk evin duvarında uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın eğitimli narkotik köpeği ile metruk bir eve düzenlediği operasyonda 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde oturan bir kişiye ait metruk eve operasyon düzenlendi. Evde eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, duvar boşluklarında gizlenmiş 1005 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplar el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Evde köpekle arama yapan ekipler

Eğitimli kopek duvarda uyuşturucu hapları bulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA -

=============================

Eskişehir yeni yıla ışıl ışıl giriyor

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi yeni yıl için şehir merkezinde ve turistik bölgelerindeki kavşak ve caddeleri rengarenk ışıklarla süsledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde bir çok cadde ve sokakları ışıl ışıl hale getirdi. İsmet İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, 2 Eylül Caddesi, Taşbaşı Bölgesi, Atatürk Caddesi, Ertaş Caddesi, Üniversite Caddesi ve Porsuk Çayı'nın çeşitli bölgelerinde süslemeler yapılırken, ışıklandırmaların Ocak ayı sonuna kadar kalacağı belirtildi. Değişik renk ve desenlerde yapılan yeni yıl ışıkları Eskişehirlilerin beğenisini kazanırken, Eskişehir'in özellikle kış aylarında ışıklı süslemelerle daha da güzelleştiğini ifade eden vatandaşlar "Şehrimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ışıklandırma çalışmaları ile kış mevsiminde de bambaşka bir güzelliğe bürünüyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Porsuk Çayı ve ışıklandırma

-Caddedeki süslemeler

-Sokaklardan görüntüler

-Trafikteki araçlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

=================================

Erciyes'te yılbaşı akşamı 'gece kayağı'

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, yerli ve yabancı turistler yılbaşı akşamında gece kayağı yaptı.

Erciyes Kayak Merkezinde bulunan yerli ve yabancı turistler, yılbaşı akşamını gece kayağı yaparak geçirdi. Erciyes'in zirvesinden inen kayakseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Kayakseverler Erciyes'te müzik eşliğinde eğlendi. Yerli ve yabancı turistler soğuk havada varillerin içerisinde yakılan ateşle ısındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gece kayağı yapılırken görüntü

-Genel görüntü

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA

=================================

Marmara Adası'na elektrik verilemiyor, ekipler tamir için yola çıktı (3)

MARMARA ADASI TAMAMEN AYDINLANDI

Balıkesir 'de bulunan Marmara Adası açıklarında geçen Pazar günü saat 15.00 sıralarında bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu elektriksiz kalan adada, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, kesinti sonrası adaya jeneratörler ile kademe kademe elektrik verildi. Sabahın erken saatlerinde gemiye yüklenen TIR'lar ile birlikte 9 tane jeneratör kurulurken, 25 kişilik ekibin çalışmasıyla adanın tamamına 53 saatlik aranın ardından elektrik verilmeye başlandı. Arızanın giderilene kadar adanın elektriğinin jeneratörler tarafından sağlanacağı belirtildi.

Görüntü dökümü;

-Adaya elektriğin verilmesi, sevinç detayları

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

===============================

Ergün Atalay: Hükümet hakemlik yapmadan anlaşma şansımız olmaz(2)

MADEN OCAĞINA İNDİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, akşam saatlerinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağına geldi. Maden işçisi elbisesi giyip baret takan Atalay, beraberindeki AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ile birlikte yerin 560 metre altına inerek maden işçileriyle yemek yedi. İşçilerin sorunlarını dinleyen Atalay, Türk-İş'in çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Atalay, yaklaşık 2,5 saat kaldığı maden ocağı çıkışında yaptığı açıklamada, işçilerle birlikte yeni yılı karşılamak üzere yeraltında buluştuklarını söyledi. Zonguldak hakkında konuşanların maden ocağına inerek işçilerin çalışma şartlarını görmesi gerektiğini ifade eden Atalay, "Yerin 560 metre altında 300 kat apartman boyunda büyük bir derinlik. Oradan da 3 kilometre gittik. Aşağıya yukarı denizin altına 500 metre girdik. Burada aşağıda takriben 50 yıllık en az kömür var. Yalnız burada, bu bölgede. Bu kömüre bu ülkenin ihtiyacı var. Bizim altınımız yok. Doğalgazımız yok. Onun için bu kömürü sağlıklı nasıl çıkartırız burada ömrünü veren mühendislerimiz, teknikerlerimiz var. Bu bölgede de 5 binin üzerinde kömür için can veren kardeşlerimiz var. Biz de onların temsilcileriyiz. Ben gücüm yettiği kadar bu bölgeyi sıkıntısını, ülke gündemine taşımaya gayret sarf ediyorum. Bu akşam da onlardan bir tanesiydi. Bu akşam özellikle burada olmak istedim." dedi.

Türk-İş'in Türkiye'den yana, sonrasında temsil ettiği kişilerden yana olmaya devam edeceğini ifade eden Atalay, TTK'ya işçi alımıyla ilgili gelen soruyu şöyle cevapladı:

"Siyasilerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. 2008 yılında ben bu ocaktaydım. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan idi. 1500 artı 1500 işçi alımında hep beraber vardık. Ben de bu işin ucundan tuttum. En son alınan arkadaşlarımızın yine bir ucundan tuttuk. Burada arkadaşlarımız normal kapasitenin altında çalışıyorlar. Zannediyorum 4'te 1. Bunu vekillerimiz biliyor, bakanımıza anlatıyor. Ama şu anda bir şey dersek topluma böyle bir şey varmış gibi bir beklentiye sokarız. Şu anda öyyle bir şey yok. Ama ben, sayın vekillerim gündeme getirmeye devam edelim. Ben başkan olduğum müddetçe, madeni, işçiyi ülke gündemine taşımaya devam edeceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Maden ocağına inmesi

-Ocaktan detaylar

-Açıklamada bulunması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

=============================