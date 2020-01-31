DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kaldı. Araçlardaki yaklaşık 200 kişi, ilçede bulunan misafirhanelere yerleştirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından Sivas- Gürün ve Kayseri- Gürün yolları ulaşıma kapandı. Yollarda otobüs ve otomobillerden bulunan yaklaşık 70 araç mahsur kaldı. Elazığ ve Malatya 'ya yardım götüren araçlar ile bölgeden gelen depremzedelerin de bulunduğu araçlardaki 200 kişi ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.

İstanbul 'da yaşamını yitiren Mustafa Güneş 'in (88) cenazesi ile ona eşlik eden 90 kişi, Gürün ilçesi Camiliyurt köyüne gittikleri sırada bindikleri araçlarda yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, Yolgeçen köyündekiler tarafından misafir edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yollardan görüntüler

-Beklemeye alınan araçlar

-Misafirhanelerde konuk edilenler

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS

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Otomobil şarampole yuvarlandı, aile yaralandı

ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Baba ve iki oğlu hastaneye kaldırılırken, otomobilde sıkışan eşi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İspir'e bağlı Kırık Mahallesi Leylek boğazı mevkiinde meydana geldi. Murat Bilginer yönetimindeki 34 GL 5398 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Murat Bilginer ile çocukları Efe ve Yusuf Bilginer yardıma gelenler tarafından otomobilden çıkarılıp hastaneye gönderilirken, anne Sema Bilginer'i kurtarmak için jandarma ekipleri çalışmaya başladı.

Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeden geçen Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaza yerine giderek görevlilere yardım etti. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu Sema Bilginer sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Sema Bilginer'i sedyeye yatıran görevliler çevredekilerin de yardımıyla yol kenarında bekleyen ambulansa taşıdı. Sema Bilginer de hastaneye kaldırıldı.

İŞ MAKİNESİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu arada merkez Palandöken ilçesinde kar temizleme çalışması yapan işçinin kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi Nurcan Şahin yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Nurcan Şahin ile yanındaki kadın yaralandı. Yaralı iki kadın olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İSPİR

-Şarampole yuvarlanan aracın görüntüsü

-Görevlilerin aracın içindeki kadına müdahalesi

-Kadının araçtan çıkarılması

-Sağlık ekiplerinin kadına yardımcı olması

-Kadının sedyeye bağlanması

-Kadının acı içinde bağırması

-Kadının kaza bölgesinden çıkarılması

ERZURUM

-İş makinesinin ezdiği otomobil

-Ekiplerin kazaya müdahale etmesi

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, belediye tarafından hoparlörle sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi ekiplerince sosyal medya üzerinden ve mahallelerde hoparlörlerle gece şiddetini artıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı,soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.

Yetkililer, halkı özellikle gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyardı.

Öte yandan, İslahiye'de son 24 saat içinde karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Devlet Hastanesine 12'si çocuk 27 kişinin başvurduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlçe merkezi

-Demokrasi meydani

-Hoparlörlerden uyarı anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor (5)

DİĞER İŞÇİNİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Sabahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi çıkarılırken, Murat Ovaz'ın da cesedine ulaşıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İşçinin cesedinin çıkarılması

Haber: ZONGULDAK,

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