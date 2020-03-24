DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika

Yurt dışından ilk Erasmus öğrenci kafilesi Sivas'a geldi

YURT dışında eğitim gören Erasmus kapsamındaki 305 öğrenci karantina altına alınmak üzere Sivas'a getirildi.

Yurt dışında öğrenim gören Erasmus öğrencilerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan 305 öğrenci uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Öğrenciler alınan tedbirler eşliğinde apronda bekleyen otobüslere karantina altında tutulacakları kent merkezindeki KYK yurduna götürülecek. Havalanındaki işlemleri devam eden öğrenciler, güvenlik önlemleri altında otobüslere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Başbakan Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek karantina altına alınacak.

Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntüler

-Uçağın gelişi

-Öğrencilerin uçaktan inmesi

-Aprondaki görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, -

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Bilişim suçlusu, Marmaris'te yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, hakkında banka ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından 10 farklı ildeki çeşitli mahkemelerden yakalama kararı bulunan 25 yaşındaki Oğuzhan E., polis tarafından yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği'ne bağlı motorize polis ekipleri, bugün akşam saatlerinde Beldibi Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik olağan denetimleri sırasında bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Hızlı adımlarla polislerden uzaklaşmaya çalışan kişi durduruldu. Sorulara çelişkili cevapler veren kişi, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne getirildi. Yapılan çalışmada, şüphelinin polise sahte kimlik gösterdiği ve asıl isminin Oğuzhan E. olduğu anlaşıldı. Oğuzhan E.'nin, Ankara, Kayseri, Tekirdağ, İzmir, Denizli, Muğla, Aydın, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'deki çeşitli mahkemeler tarafından hakkında 'kredi kartı ve banka dolandırıcılığı' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şüphelinin sağlık kontrollerine götürülüşünden görüntü

Polislerden görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Camilerde koronavirüsün son bulması için dua edildi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için yayınlandığı genelge doğrultusunda İslahiye'de 91 camide yatsı ezanı sonrası dua edildi. İlçe merkezindeki tarihi Dervişiye Camiinde yapılan duada şöyle denildi: "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Merkez Dervişiye Camii

Yatsı ezanı

Duanın okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Iğdır'ın Halfeli Beldesine kayyum atandı

Hakkındaki terör soruşturması nedeniyle bugün akşam saatlerinde görevinden alınan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine Karakoyunlu ilçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Başkan Safa jandarma tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş önlemi aldı. Kaymakam Göktaş belediyede bir süre kaldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Belediye önündeki güvenlik önlemi alınması

-Belediye binası

-Güvenlik kuvvetlerinin vatandaşlarla konuşması

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Evinin terasında sağlık çalışanları için çaldı, mahalleli destek verdi

ANTALYA'da DJ Berk Batı, sağlık çalışanları başta olmak üzere görev başındaki tüm kamu personeli için evinin terasında DJ performansı sergiledi. Batı'nın performansına komşuları da alkışla destek verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak 15 bine dolayında insanın yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık çalışanları büyük mücadele veriyor. Dışarı çıkmayıp evlerinde salgından korunmaya çalışan vatandaşlar ise saat 21.00'de sağlık çalışanlarına moral ve destek amacıyla evlerinin balkonundan ve pencerelerinden alkış tuttu. Sağlık çalışanlarına moral olması için yapılan bu eylem kısa sürede tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı.

Antalya'da eğlence mekanlarının ve konserlerin sevilen ismi DJ Berk Batı, farklı bir çalışmaya imza attı. Batı, evinin terasına kurduğu DJ kabininde Murat Göğebakan'ın 'Vazgeçilmiyor' parçasını saat 21.00'de sağlık çalışanları başta olmak üzere görevi başındaki tüm kamu personeli için çaldı.

Batı'nın DJ performansı mahalleli tarafından alkışlarla desteklenirken bazı vatandaşların evlerinin balkonunda meşale yakması dikkati çekti.

DJ Berk Batı, her zaman konser ve eğlence mekanlarında performans sergilediğini, kendisinin de evden dışarı çıkmayarak koronavirüse karşı tedbir aldığını söyledi. İnsanlar evlerinden çıkmazken özellikle sağlık çalışanlarının zorlu bir görev üstlendiğini anlatan Batı, onlar için birkaç parça çalarak destek olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balkonlarında müziğe alkışla karşılık verenlerin görüntüsü

Berk Batı set başında görüntüsü

Karşı balkondan meşale yakılması

DHA Muhabiri Alparslan ÇINAR ANONS

RÖP: Berk Batı

Balkonda meşale yakılması

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Denizli horozunu sanaldan kaldırıp, 'evde kal' mesajı verdiler

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların evlerinde kalması amacıyla sosyal medyada gülümseten bir paylaşım yaptı. Kentin simgesi horoz heykelini fotoşopla yerinden kaldırılarak, 'Denizli Horozu Evleri'ne yerleştirildiği ve 'Bende evimdeyim' notuyla takipçilerle paylaşılan gönderi, ilgi çekti. Bazı vatandaşlar yapılan paylaşımı gerçek sanıp, horoz heykeline bakmaya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalması amacıyla, sosyal medyadan farklı bir paylaşım yaptı. İki fotoğraftan oluşan gönderinin ilkinde, kentin simgesi durumundaki horoz heykeli, fotoşopla kullanılarak kaldırıldı, yerine ise soru işareti konuldu. İkinci fotoğrafta ise horoz heykeli, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon merkezindeki 'Denizli Horozu Evleri' bölümüne yerleştirildi ve 'Bende evimdeyim' notuyla takipçilerle paylaşıldı.

Bu durum sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Birçok vatandaş, heykelin gerçekten yerinden söküldüğünü sandı. Çok sayıda beğeni ve yorum alan gönderinin altına "Zaten evde zor duruyorlar, horoz kaldırıldı mı diye bakmaya gelirler", "Horozsuz olur mu hiç?", "Bu ciddi olamaz" gibi yorumlar yapıldı. Bazı vatandaşlar da horoz heykeli yerinde mi diye bakmak için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na gelerek fotoğraf çekti.

Fazıl Mutafoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşımı esprili bulduğunu belirterek, "Buradaki horozu heykelini, sosyal medyada yerinden kaldırmışlar. Biz de fotoğrafı gördük. Buradan geçerken bakmak istedik. Horoz kentimizin simgesi. Heykelin yerinde durduğu için mutluyuz" dedi. Muhammet Özen ise, insanlara evlerinde kalmalarına yönelik güzel bir paylaşım yapıldığını ifade ederek, "Biz gelip baktık. Horoz heykeli yerinde duruyor. Sosyal medyada bu paylaşımı gören birçok kişi merak etmiştir. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmaları gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi de horozu evine göndererek güzel bir mesaj vermiş" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar

-Horoz heykelinden detaylar

-Horoz heykeli önünde fotoğraf çektirenlerden görüntüler

-Fazıl Mutafoğlu ve Muhammet Özen ile röportaj

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Çanakkale'deki camilerde koronavirüsün son bulması için dua okundu

ÇANAKKALE'deki camilerde, koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüs salgının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için Türkiye genelinde bütün camilerde dua okunmasına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda Çanakkale'deki camilerin minarelerinden yatsı ezanından sonra dua okundu.

İl merkezinde bulunan Arslanca Camiinde yapılan duada şöyle denildi:

"Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arslanca Camiinden yatsı ezanının okunması ve sonrasında dua edilmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,