DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşı Trabzon'a getirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na indi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, Trabzon ve Gümüşhane 'deki yurtlarda karantinaya alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'da yaşayan toplam 328 Türk vatandaşının tahliyesi de başladı. Belçika'nın Bürüksel şehrinden hareket eden Boing 777 tipi TC-JJF kuyruk nolu uçak, saat 21.20'de Trabzon Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 78'i Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 250'si ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye doğru yola çıktı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

TRABZON,

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Manisa'da, gökyüzünde görüntülenen cisim merak uyandırdı

MANİSA'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği, gökyüzündeki mavi renkli cisim merak uyandırdı.

Manisa'nın Saruhanlı ve Şehzadeler ilçelerinde, 11, 12 ve 13 Nisan tarihlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde mavi renkli bir cisim olduğu görüldü. Saat 21.00 itibariyle ortaya çıkan ve yaklaşık bir saat boyunca gözle görünen cismin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.