DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Hakkari'de yolcu minibüsünde 62 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrolü sırasında, durdurulan yolcu minibüsünde, narkotik köpek 'Pars' ile yapılan aramada bagajdaki bavullarda 62 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova ilçesindeki Efeler Uygulama Noktası'nda yol kontrolleri yapmaya da devam etti. Kontrolde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde narkotik köpeği 'Pars' ile arama yapıldı. Aramada, aracın bagaj kısmındaki 3 bavulda toplam 62 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.