DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

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32 dakika önce

Van Valisinden muhtarlara koronavirüs uyarısı: Bir kişi sevdiklerini ve ailesini perişan etti VAN'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ihlal edilmesi sonrası, kentteki vaka sayısı her geçen gün artarken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez,...

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Van Valisinden muhtarlara koronavirüs uyarısı: Bir kişi sevdiklerini ve ailesini perişan etti

VAN'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ihlal edilmesi sonrası, kentteki vaka sayısı her geçen gün artarken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mahalle muhtarları ile toplantı yapıp, koronavirüs konusunda uyardı. Vali Bilmez, kent genelindeki vaka sayısındaki artışın, gizli yapılan taziyeden kaynaklandığını belirterek, "Bütün bunlara neden olan bir kişidir. O kişi şimdi sevdiklerini ve ailesini perişan etti" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İki Nisan Polis Evinde düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve merkez ilçelere bağlı mahalle muhtarları katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, kentteki vakaların çoğunluğunun İstanbul ve diğer batı illerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

GİZLİ KURULAN TAZİYEDE VAKA SAYISI ARTTI

2020 yılı itibariyle Van'da çığ ve deprem gibi afetlerin yaşandığını kayedden Vali Bilmez, depremle ilgilenirken koronavirüs pandemisiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Vali Bilmez, "Pandemi ilk Çin'de çıktı, sonra İran'da görüldü. Türkiye'de herkes Van'dan korkmaya başladı. Hatta bilim insanları en riskli illerden biri olarak Van'ı gösterdi. Çünkü virüsün İran'dan Van'a, oradan da Türkiye'ye yayılacağı gibi bir endişeleri vardı. Ancak alınan tedbirlerden dolayı korkulan olmadı sıkıntı yaşanmadı. Ama başka bir yerden sıkıntı yaşamaya başladık. 3-4 vakamız umreden gelen vatandaşlarımızdan, geri kalanlar ise İstanbul ve diğer batı illerinden gelip 14 günlük karantina kuralına uymayanlardan kaynaklandı. Yine de vaka sayımız çok fazla değildi. Cevdet Paşa Mahallesi'nde Turgut soyadlı ailenin bir ferdinin vefatı sonrası, evde gizli taziye kuruldu. Bundan dolayı aynı aileden 23 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı." dedi.

'O KİŞİ SEVDİKLERİNİ VE AİLESİNİ PERİŞAN ETTİ'

Vali Bilkez, böyle zor bir süreçte taziye, düğün, mevlit gibi etkinliklerin hem din alimleri hemde sağlık alanındaki uzmanların can güvenliği açısından yapılmaması gerektiği kararı alındığını ifade ederek, "Son süreçte 3-4 gün neredeyse hiç pozitif vakamız çıkmıyordu. Daha sonra Ortanca mahallesinde bir kişinin vefat etmesiyle gizli bir taziye düzenlenip yemekli mevlit verilmiş. Şuan oradan pozitif vaka sayısı artmaya devam ediyor. Özalp ilçemizde hiç vaka yokken bu taziyeden dolayı orada da vakalar tespit edildi. Ama sadece orada değil, Van merkezin 7-8 mahallesinde sadece Ortanca kaynaklı vakamız var. Bütün bunlara neden olan bir kişidir. O kişi şimdi sevdiklerini ve ailesini perişan etti" diye konuştu.

KARANTİNADAKİ İKİ KİŞİ HASTANEDEN KAÇTI

Karantinaya alınan ve vaka artışının devam ettiği İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde iki kişinin hastaneden kaçtığını ve bunlardan birinin testinin pozitif çıktığını anlatan Vali Bilmez, "Bir kişi hastaneden neden kaçar? Hem de test sonuçları pozitif olan bir kişi. Bu kişiyi gidip Ortanca mahallesinde bulduk. Dün Ortanca mahallesinden 'ateşimiz var, hastayız' diye 112'yi arıyanlar oluyor. Hastaneye getiriyoruz. Böyle bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Amaçları karantinadan kaçmak. Şimdi o mahalledeki aile hekimi karar vermeden o mahalleye ambulans göndermeme kararı aldık. Ortanca mahallesinde vaka artışı olmasına rağmen hala işin hilesine kaçan kişiler var."dedi.

VAKALARIMIZIN YARISINA YAKINA TAZİYE KAYNAKLI

Vali Bilmez, "Muhtarlarımız bu konuda çok hassas olmalılar. Böyle önemli süreçlerde mahalleye gelip gideni bildirmek muhtarların ana görevidir. Bu süreçte ciddi anlamda bize yardımcı olan muhtarlarımız oldu. Bunlardan Yalımerez Mahalle Muhtarı bize ciddi anlamda katkı sundu. Çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Edremit Doğanlar Mahallesi ve Tuşba Bardakçı Mahalle muhtarlarına da teşekkür ediyorum. Taziye sahiplerini ikna etmeye çalışın. Eğer olmadıysa emniyet ve jandarmayı bilgilendirin. Vakalarımızın yarısına yakını taziye kaynaklı. Her bir muhtarımızdan fedakarlık bekliyoruz. Devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesini görüyorsunuz. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Mahalle sakinlerini pandemi hakkında siz de bilgilendirin. Katkı ve destekleriniz için tekrardan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vali Mehmet Emin Bilmez, program sonunda polisevinde oluşturulan atölyede üretilen siper maskeleri inceleyerek İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'dan bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıya katılan muhtarlar

-Vali Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Bursa'da karantinaya alınan 252 Türk vatandaşı evlerine gönderildi

SUUDİ Arabistan'dan Bursa'ya getirilen 252 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Bursa'ya getirilen 252 Türk vatandaşı, AFAD ekipleri eşliğinde öğrenci yurtlarında 14 günlük karantina süreçlerini tamamladı. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki Mehmet Zahid Kotku Öğrenci Yurdu'na getirilen 125 vatandaştan 123'ü saat 21.30 sıralarında otobüslerle, iki vatandaş ise sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendi araçlarıyla evlerine gönderildi. İnegöl ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şirin Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 127 vatandaş da aynı saatlerde sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderildi. Yurtlarda 14 gün gözetim altında tutulan toplam 252 Türk vatandaşı karantina sürecine evlerinde devam edecek.

'BEBEĞİM HER AN DOĞABİLİR'

İnegöl'deki yurtta kalan ve 14 günlük karantina süreci sona eren 9 aylık hamile Ebru Uruç (32), hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. Uruç, "Günlerimiz hep odada geçti, hiçbir sıkıntımız yoktu. Rahattık, her şey dört dörtlüktü. Hamileyim, bebeğimiz her an gelebilir, şu an tam 9'uncu aya girdik. Doğumu bekliyoruz, bu ikinci bebeğimiz olacak. Doktorlar da zaten burada bulunduğumuz sürede gerekli kontrolleri yaptıö dedi.

İnegöl ilçesindeki yurtta karantina süreci sona eren Mehmet Lamba da (58), "Çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, personellere de çok teşekkür ederim. Eksik gördüğümüz bir şey yoktu, fazlası var eksiği yokö diye konuştu.

Merkez Nilüfer ilçesindeki öğrenci yurdunda karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar da, hiçbir eksikliklerinin bulunmadığını kaydederek yetkililere teşekkür etti.

Emin Bilmez, Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 12:34 Kaynak: DHA


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