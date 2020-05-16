DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

TEKİRDAĞ YOLUNDA YASAK ÖNCESİ UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU İSTANBUL'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala çok sayıda kişi Tekirdağ'da bulanan yazlıklarına gelmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu.

İSTANBUL-TEKİRDAĞ YOLUNDA YASAK ÖNCESİ UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU İSTANBUL'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala çok sayıda kişi İSTANBUL'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala çok sayıda kişi Tekirdağ 'da bulanan yazlıklarına gelmek için trafikte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'un da aralarında bulunduğu 15 kente bu gece yarısından itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Kısıtlamanın başlamasına saatler kala İstanbul'dan Tekirdağ yönüne yoğun trafik oluştu. Tekirdağ'da bulunan yazlıklarına gelmek isteyen çok sayıda vatandaşa Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi uygulama noktasında polis ve jandarma tarafından seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. İzin belgesi bulunmayanlar geri çevrilirken, olanların geçişlerine izin verildi. Kontrol noktasında yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, vatandaşlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de Tekirdağ'a izin belgesi bulunmayanların tarla yollarından geçişlerin önlemek için bölgelerde gece de devriye görevi yürüttü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti