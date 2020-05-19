DHA YURT BÜLTENİ- 22 - Son Dakika

Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi E-5 Karayolu üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hurdaların bulunduğu kısımda çıkan yangında ara ara küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis, jandarma ve zabıta ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Birkaç saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı

Ekiplerin çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntü

-Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar

İtfaiye erlerinin müdahalesi

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera: DÖRTYOL (Hatay),

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Adana'da abart egzos uygulmasında araçlara ceza yağdı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, - ADANA'da gürültü kirliliğine neden olan abart egzoslu araçlara yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan 105 araca ceza yazıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, merkez Çukurovo ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gürültü kirliliği yapan araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Şüpheli görülen otomobil ve motosikletleri durduran polisler, detaylı arama ve incelemelerde bulundu. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada 311 aracı denetleyen ekipler, 3'ü abart egzost taktıran toplamda 105 araca çeşitli suçlardan ceza yazdı.

Bu arada araçlarda sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 8 kişiye ise 6 bin 312 lira idari para cezası uygulandı.