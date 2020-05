DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Antalyalı görme engelli Mert, Cumhurbaşkanı ile görüştü

ANTALYA'dan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans görüşmesi yapan görme engelli Mert Yakıştır (18), bu görüşme ile yaptığı çalışmaların ne derece faydalı olduğunu görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesi yaptı. Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans görüşmesine, Antalya'dan doğuştan yüzde 85 görme engelli Mert Yakıştır katıldı. Mert Yakıştır, bilişim sektöründe yaptığı yazılım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mert Yakıştır'ı azminden dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bakanımız Mehmet Bey her zaman her türlü sıkıntında yanında olacaktır. Senin şu anda elde ettiğin mesafe her türlü takdirin üstündedir. Kutluyorum seni" dedi. Cumhurbaşkanı ile ilk kez görüşme yaptığını belirten Mert Yakıştır, "Bu nedenle de çok heyecanlıydım. Cumhurbaşkanımızla görüşürken, gayet doğal olmaya çalıştım. Yaptığım hizmetleri, 4 yıl içerisinde bilgisayarla nasıl yazılım çalışması yaptığımı anlattım. Cumhurbaşkanımız bize her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi. 3-4 dakika da olsa önemli olan kendimizi ifade etmekti. Antalya'da bütün gençler adına sadece ben konuştum. Bu bana çok daha büyük onur verdi. Yaptığım çalışmaların ne derece faydalı olduğunu gördüm. Milletimize hizmet etmeyi seviyorum. Devamının gelmesi için de iyi bir motiveydi. Çünkü koronavirüs döneminde Cumhurbaşkanımızla böyle bir görüşme yapmış olmam, benim için büyük bir moral oldu" diye konuştu. Mert Yakışır, hayalinin bilgisayar programcısı olmak olduğunu sözlerine ekledi.

GÖNÜLLÜ KODLAMA EĞİTİMLERİ VERİYOR

Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri alanı Web Tasarım Dalı'nda eğitim alan Mert Yakıştır, 4 yıl önce Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde genç gönüllü kodlama eğitimleri vermeye başladı. Görme engelli olmasına rağmen çocukluktan beri web tasarımına ilgisi olan Yakıştır, bilgisayarı olmadığı halde telefondan tasarım yapmaya başladı. Yakıştır'a, Antalya Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği tarafından bilgisayar hediye edildi. Daha sonra gençlik merkezlerinde bilişim dersi vermeye başlayan Mert Yakıştır, Google Geliştirici Grubu Antalya Organizatörü oldu. Aksaray'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kodlama eğitimlerine katılan Mert Yakıştır'a, geçen yıl Gİençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Tekirdağ'da yamaç paraşütleriyle gökyüzünde Türk bayrakları açtılar

TEKİRDAĞ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri Ganos Dağı etiklerinden uçuş yaparak gökyüzünde Türk bayrakları açtı.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde valilikten özel izin alarak Uçmakdere Mahallesi'ndeki Ganos Dağı etiklerinden Marmara Denizi üzerine uçuş gerçekleştirdi. 10 paraşütçü, gökyüzünde Türk bayraklar açarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Sanlı Fidan, 19 Mayıs'ı gökyüzünde kutlamanın çok anlamlı olduğunu belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlanamadığını söyledi. Sanlı, "Bu zor günlerde anlamlı bir kutlama yapmak istedik. Hem insanlara moral olsun, cesaret olsun diye Gençlik ve Spon Bakanlığımız etkinlikler kapsamında uçuş yapmamızı istedi. Bizde bu güzel havada uçuşlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ülkemize bu uçuşları hediye ediyoruz" dedi.

ÇORLU'DA BANDO KONSERİ

Çorlu ilçesinde ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bando konseri verildi. Havuzlar Mahallesi'nde bulunan göçmen konutlarında bulunan alanda verilen konsere vatandaşlar ve çocukların ilgisi büyük oldu. Konseri izleyemeye gelen vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla çalınan eserlere eşlik etti. Konser daha sonra Nusretiye Mahallesi'nde sürdü.

Paraşütçüler, Beyşehir semalarında Türk bayrağı açtılar

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen havada paraşütçülerin Türk bayrağı gösterisi Beyşehir Gölü semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

Beyşehir Hava Sporları Kulübü, Konya Hava Sporları Kulübü ve Türk Hava Kurumu Konya Şubesi pilotları Beyşehir'de bulunan yamaç paraşütü tepesine çıkarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için her pilot gökyüzünde Türk bayrağı açarak güzel görüntüler sergiledi.Türk Hava Kurumu Konya Şubesi paraşüt pilotlarından Recep Aykut, "19 Mayıs, Türkiye'nin temellerinin atıldığı ve kurtuluş mücadelelerinin başladığı ilk gün hepimiz gururluyuz hepimiz mutluyuz. Bu özel günde atalarımızı yad etmek için başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet etmiş olduğu Türk Hava Kurumu adı altında uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Şanlı Türk bayrağımızı da göklerde dalgalandırarak layık olduğu yerde bizlerde buna katkı sağlayarak bu gün çok özel bir uçuş gerçekleştirdikö dedi.

Tunceli Valisi Sonel, tur aracıyla gençlerin bayramını kutladı

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 'City Sightseeing' adı verilen tur aracıyla mahalle mahalle gezerek, gençlerin bayramını kutladı.

Tunceli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları programı kapsamında Vali Tuncay Sonel, 'City Sightseeing' adı verilen tur aracıyla gezi etkinliğine katıldı. Vali Sonel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er ve gençlerle birlikte kent merkezindeki mahalleleri dolaştı. Kent merkezindeki mahalleleri tur aracıyla gezen Vali Tuncay Sonel, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Sivas'ta sporcular 19 Mayıs'ı evde kutladı

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, wushu sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı.

Sivas Valiliği tarafından hazırlanan ve "Ülkemizi ve şehrimizi ulusal, uluslararası birçok müsabakada başarıyla temsil eden Sivas'ın gururu, geleceğin umudu gençlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılan videoda, sporcuların evlerinde spor yaptığı görüntüleri yer aldı. Videoda wushuda Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.