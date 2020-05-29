DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

HAMİLE KADINI HASTANEYE GÖTÜRMEDİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİ ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde hamile kadını hastaneye götürmediği iddia edilen taksi şoförü Mümtaz Bayrakoğlu(53), yaşanan olayı anlattı. Hamile kadının doğumu ticari takside gerçekleştirdiğini söyleyen Bayrakoğlu, "Götürdüğümü düşünün, kanamalı hasta sonuçta. ya yolda bir sıkıntı olsa, sonuç ne olacak? Bundan daha çok beni yargılayacaklardı" dedi.

Çayırova ilçesinde önceki gün yaşanan olayda, doğum yapmak üzere olan Suriyeli Ayşe Haşim'i hastaneye götürmek isteyen ailesi ticari taksi çağırdı. Gelen taksiye bindikten bir süre sonra araç hareket etmeden inen aile tekrar binaya girmiş ve doğumun binanın merdivenlerinde gerçekleştiği iddia edilmişti. Yaklaşık 2 dakika sonra olay yerine gelen ambulans ile anne ve çocuk hastaneye götürülürken, sağlık durumları iyi olan anne ve bebeği taburcu edildi. Haşim çifti bebeklerine Ömer ismini verdi.

Dün sabah saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan taksici Mümtaz Bayrakoğlu'na, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün ihlali" suçundan süresiz olarak konutunu terk edememek suretiyle ev hapsi kararı verildi. Aracının pisleneceğini söyleyerek hamile kadını aracına almadığı iddia edilen taksi sürücüsü Mümtaz Bayrakoğlu, yaşanan olayı anlattı. Hamile kadının taksiye bindikten sonra doğum yaptığını söyleyen Bayrakoğlu, ambulansın sirenini duyduktan sonra ailenin araçtan indiğini ve yağmurdan korunmak için binanın içerisine girdiğini söyledi.

'AMBULANSI DA SENİ DE ÇAĞIRDIK. SEN DAHA ÖNCE GELDİN'

Durağa gelen telefon ile adrese gittiğini söyleyen taksici Mümtaz Bayrakoğlu, "Verilen adrese gittim. 3 bayan, 2 çocuk, 1 adam vardı. Bayanın biri hamileydi. Yanaştım kenara. Adam bana, 'Hastane, hastane' dedi. Onların eniştesiymiş. Sonradan öğrendim. Ben de, 'Tamam' dedim. Sonra taksiye bindiler. Hamile olan bayan bindi. Ötekiler de binmeye çalıştı. O sırada arabanın içinde bir kargaşa çıktı. Bayan, 'Geliyor, geliyor' dedi. Onun demesine kalmadan çocuk arabanın içinde doğdu. Ben gördüm. Ondan sonra biraz bekledim. Zaten dışarıda yağmur yağıyordu. Bana, 'Ambulansı da seni de çağırdık. Sen daha önce geldin' dediler. Bekledik, hamile bayan araçta doğurdu. Bir bayan içeri gitti. İçeriden battaniye getirdi. Çocuğu sarıp beklediler. Ben de bekledim" dedi.

"ARABANIN İÇİ PİSLENMESİN DİYE YOLCU ALMADIĞIM YALAN"

Annenin kanamasının olduğunu belirten Mümtaz Bayrakoğlu, "Götürme şansım yoktu. Götürdüğümü düşünün, kanamalı hasta sonuçta. ya yolda bir sıkıntı olsa, sonuç ne olacak? Bundan daha çok beni yargılayacaklardı. Ama çocuğun arabanın içinde doğduğunu açık açık söyleyebilirim. Ambulansı sordum. Eniştesi, 'Ambulans geliyor' dedi. Battaniyeye çocuğu sarıp beklediler. Ambulansın siren sesini duyunca bunlar yavaş yavaş aşağı inmeye başladılar. Arabadan inince oradaki araya doğru gitmeye başladılar. Ben de tam yolun ortasında duruyordum. Arabanın içi hep kan zaten. Benim arabanın içi pislenmesin diye yolcu almadığım kısmı külliyen yalan. Beklemeden gittiğim külliyen yalan" diye konuştu.

"BENİM BU OLAYDAN DOLAYI VİCDANIM RAHAT"

Ambulansın geldiğini gördükten sonra olay yerinden ayrıldığını söyleyen Bayrakoğlu, şöyle konuştu:

"Daha sonra ambulans arkadan yanaştı. Ben çıkıyordum. O kısımlar çekilen görüntüde yok. Onlar araya girdi. Ambulans geldikten sonra onlar aradan çıktı. Ben de gittim. Çocuğun basamakta doğduğunu, benim arabam kirlenecek diye arabaya almadığım söyleniyor. Bunların hepsi yalan, hepsi iftira. Bunların hiçbiri doğru değil. Benim bu olaydan dolayı vicdanım rahat. Ben vicdanen rahatım. Hiçbir sorunum yok. Biz yıllarda Çayırova'da esnaflık yaptık. Ben 40 senedir Çayırova'da oturuyorum. Benim nasıl biri olduğumu, neler yaptığımı herkese sorabilirler. Ben vicdanen rahatım. Kadın kanamalı hastaydı. Benim için almadı diyorlar ama zaten bayan arabada doğum yaptı. Kanama zaten arabada oldu. Ben ambulansı bekledim. Götürme şansım da yoktu. Allah göstermesin, yolda bir sıkıntı olsa. Benim götüreceğim hastane bizim mahalleye 10 kilometre mesafede. O yolda bir sıkıntı olsa bunun hesabını kim verecek? Şimdi böyle irdeliyorlar. O zaman ne olacaktı? Beni hepten idam edeceklerdi."

"KARŞI İTİRAZLARIMIZI BEYAN EDECEĞİZ"

Yaşanan olayın adli sürecinden bahseden taksici Mümtaz Bayrakoğlu'nun avukatı Huzeyfe Acar ise, "Müvekkilimin yaşadığı bu elim olaydan dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada zaten ifadesi alındı. İfade sonunda da nöbetçi mahkemenin verdiği karar, adli kontrol kararlarının ev hapsi olarak uygulanması oldu. Biz buna karşı itirazlarımızı beyan edeceğiz. Burada tamamen medya üzerinden bir algı ile yargısız infaz yapılıyor. Yargılama yapılmadan bir sonuca varılıyor maalesef. Müvekkilim tamamen iyi niyetini ve mesleki tecrübelerini koruyarak hareket etmiştir. Yani burada yaşanan olayda doğum zaten aracın içerisinde gerçekleşmiştir" dedi.

Huzeyfe Acar doğumun araçta gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Doğum gerçekleştiği için yolcu, yolcu vasfından çıkarak hasta vasfına girmiştir zaten. Hasta vasfına girdiği için de ticari taksinin taşıma zorunluluğu yoktur. Burada zaten taşımacılığı yapsa daha büyük sıkıntı yaşanacak. Çünkü ortada kanamalı bir yara var artık. İnsani açıdan da, sağlık açısından da en doğru hareket zaten ambulansın beklenmesidir. Çünkü Covid-19 hastalığı dolayısıyla da taksiye inen, binen insan belli olmadığı için hastalık bulaşma riski daha yüksek. Ambulansın orada beklenmesi daha gereklidir. Ticari takside zaten doğum gerçekleştiği için araba kirleneceği kadar zaten kirlenmiştir. Arabanın içi zaten kan olmuştur. Araba daha sonra temizlendi. Orada müvekkilimin yaptığı araca kan bulaşmasını düşünmek değil, tam aksine hastanın daha sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşmasını düşünmektir. Yaptığı tek şey budur zaten."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ticari taksinin içinden çekilmiş kanlı görüntüler

Taksici Mümtaz Bayrakoğlu ile röp.

Avukat Huzeyfe Acar ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA(Kocaeli),

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Teslim olmamak için kendisini ateşe veren hükümlüyü, jandarma kurtardı

ÇANKIRI'nın Eldivan ilçesinde, dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K. (50) jandarmaya teslim olmamak için üzerine tiner döküp, kendini ateşe verdi. Jandarmanın yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdüğü Özcan K., hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özcan K.'nın, ilçeye bağlı Akçalı köyünde olduğunu öğrendi. Tutuksuz yargılanırken cezası onanan Özcan K., jandarmanın geldiğini görünce tiner bidonunu eline alıp, "Gelmeyin kendimi yakarım" dedi. Bunun üzerine takviye ekip istendi. Özcan K., takviye jandarma ekibi geldiği sırada üzerine tiner döküp, çakmakla kendini ateşe verdi. Üstündeki kıyafetler alev alan Özcan K., jandarmanın üzerine doğru koştu. Jandarma, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Özcan K., Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edilen Özcan K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Özcan K.'nın yakalanması sırasında jandarmaya mukavemette bulunan yakınları M.K. (27), Ö.K. (19), F.K. (50), O.K. (66) ve İ.K. (35) hakaret ve tehdit suçlarından gözaltına alındı. 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Özcan K.'yı ikna çalışması

-Özcan K.'nın kendini ateşe vermesi

-Detay

Haber: ÇANKIRI/DHA

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Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki mezarlıkta, Mehmet G.'nin mezarlara yaptığı saldırı tepki çekti.

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mezarlığı'nda, bir kişinin mezarlara verdiği zarar bölge halkının tepkisini çekti. Mehmet G. olduğu öne sürülen kişinin, gece saatlerinde mezarlığa gelerek mezarlarda tahribat yaptığı iddia edildi. Yapılan tahribata isyan eden vatandaşlardan bazılarının önlem amacıyla mezarların üzerini beton harcıyla kapattığı gözlendi. Konu ile ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anons (1)

-Mezarlık detayları

-Beton dökülen mezarlardan görüntü

-Anons (2)

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA,(BURSA),

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Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle görüntülendi

TÜRKİYE'nin birçok ilinde çarşamba akşamı görülen ve gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen doğa olayı, Batman'da da görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, gökyüzünde gece karanlığının aydınlandığı saniyeler yer aldı.

Türkiye'de, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler arasında, Batman'da kaydedilen video da yer aldı. Kentte yaşayan Didem Tekin Arslan, Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla çektiği sırada, doğa olayını da kaydetti. Görüntüde, gökyüzünde gece karanlığının aydınlandığı saniyeler yer aldı. Şafak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'ni cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada gökyüzünün aydınlandığını anlatan Arslan, "Mahallemize çok güzel bir bahçe yapıldı. Ben de güzelliğini müzik eşliğinde kayıt altına almak istedim. Balkondaydım, saat de 20.30'u gösteriyordu. Cep telefonu kamerasındaki kaydın 21 saniyesinde gökyüzünü dev bir ışık kapladı. Aile fertlerim de yanımdaydı, şok yaşadım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Millet Bahçesi'nden görüntü

Meteorun düşme anı

Meteorun alev topuna dönüşmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ-Kamera: BATMAN,

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Marmaris'te restorancılar düzenlemeleri yapmaya başladı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, restoran ve kafeterya işletmecileri koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak düzenleme genelgesi tebliğ edilmeden edindikleri bilgilerle düzenlemelerini yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın normalleşme sürecinde 1 Haziran tarihinden itibaren restoran, kafeterya ve çay bahçelerinin açılacağı duyurusu ardından Marmaris'te işletmeciler düzenleme yapmaya başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak kararların kendilerine tebliğ edilmediğini, televizyonlardan ve haberlere göre düzenleme yapan restoran ile kafeterya işletmecileri, sosyal mesafe kuralına göre masa-sandalye düzenlemesi yaptı. Tek kullanımlık baharatlar sipariş edilerek tek kullanımlık masa örtüleri alındı. Restoran giriş ve içinde dezenfektan konuldu. Sahil yolunda bulunan restoranlar, yol ile müşterilerinin oturduğu alanları ayırmak için beton blok,cam pencere yaptırmaya başladı.Yat Limanı ve Ketenci Kavşağı sahilinde bulunan Türk müşterilere göre hizmet veren restoranlarda hummalı şekilde düzenleme devam etti.

GENELGE TEBLİĞ EDİLMEDİ DUYDUKLARIMIZLA DÜZENLİYORUZ

35 yıldır Yat Limanı'nda hizmet veren restoran işletmecisi Mehmet Yılmaz, "1 Haziran'da açılacağımızı duyunca hazırlıklara başladım. Şu ana kadar aybaşında açılacak olan bizim gibi işletmelere bir genelge tebliği edilmedi. Televizyonda izlediğim kadarıyla düzenleme yapıyorum. 140 sandalyemi azaltarak 60'a indirdim. Masalar, sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı. Tek kullanımlık baharatlar, masa örtüleri sipariş edildi. Dükkanımın giriş ve belli noktalarında dezenfektanlarımı yerleştirdim. Hafta başından itibaren işletmemi açıp gelecek olan düzenlemeye göre ayarlamalarımı yapacağımö dedi. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevki sahilinde 25 yıldır restoran işleten Mehmet Turan Koçak, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler genelgesi bizlere tebliğ edilmedi. Aybaşında işletmelerin açılacağını öğrendikten sonra hazırlıklara başladık. Masa, sandalyelerimizi sosyal mesafe kuralına göre ayarlayacağız. Ayrıca çalıştırdığımız dükkan önümüzdeki plajı da düzenleyeceğiz. Yapacağımız çok iş var. Haberlerden duyduklarımızla önceliklerimizi belirledik ve düzeni almaya çalışıyoruz. Personelimi topladıktan sonra tüm kuralları yerine getirerek sertifika alacağız. Umarım turizm sezonu hayırlı olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Restoranlarında temizlik ve düzenleme yapanlardan genel-ayrıntılı görüntü

-35 yıldır Yat Limanı'nda hizmet veren restoran işletmecisi Mehmet Yılmaz düzenleme yaparken röportaj

-Uzunyalı Mevki sahilinde 25 yıldır restoran işleten Mehmet Turan Koçak ile röp.

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Bingöl'de cuma namazı terminal bahçesinde kılındı

BİNGÖL'de günler sonra ilk cuma namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılıp, sosyal mesafe kuralına uyularak cami bahçelerinde ve eski terminal bahçesinde kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, yeniden açıldı. Bingöl'de görevlilerce vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarının uymaları konusunda uyarıda bulunuldu. Eski terminal alanına gelen çok sayıda vatandaş, sosyal mesafeye dikkat ederek ve maske takarak namazını kıldı. Cami İmamı Mücahit Çelik, yaklaşık 2 aydan beri camilerin cemaatle namaz kılmaya kapalı olduğunu hatırlatarak, "Bugün itibari ile cuma namazlarımızı açık alanlarda kılıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra öğle ve ikindi vakitlerinde camilerimizde sosyal mesafe ve maske ve temizlik kurallarına riayet ederek vakit namazlarımızı cemaatle ihya edeceğiz. Bu kurallara riayet etmezsek, kul hakkına girmiş oluruz" dedi.

Hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını ifade eden Orhan Açıkbaş, "Pandemi sürecinden sonra cuma namazımızı eda ettik. Rabbim kabul etsin. Ramazan ayında teravihlerimizden olduk, bayram namazından olduk. Bugün birçok alanda cuma namazı eda edildi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bir an önce bu musibeti bütün insanlığın üzerinden kaldırsın. Duamız hep bu yöndedir" diye konuştu.