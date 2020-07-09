DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22
2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasındaKAHRAMANMARAŞ'ta Mustafa Ardıç (30) ile Duran Kalın'ın (62) hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
KAHRAMANMARAŞ'ta Mustafa Ardıç (30) ile Duran Kalın'ın (62) hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, dün sabah saatlerinde İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ardıç yönetimindeki 46 ABK 1970 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Duran Kalın'a çarptı. Ağır yaralanan Ardıç ve Kalın, sağlık ekiplerince götürüldükleri hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Duran Kalın elinde poşetle yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Bu sırda Mustafa Ardıç'ın kullandığı motosiklet Kalın'a çarpıyor ve çarpışmanın şiddetiyle her ikisi de yola savrularak metrelerce sürükleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 23:29 Kaynak: DHA
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