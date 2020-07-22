DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika

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Kayıp Damla, sosyal medya üzerinden mesaj paylaştıDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan Damla Horuz (17), sosyal medya üzerinden video paylaştı.

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Kayıp Damla, sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan Damla Horuz (17), sosyal medya üzerinden video paylaştı. Horuz videoda, "Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum, çok dayak yedim. Arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın" dedi.

Gölyaka ilçesi Hacı Yakup köyünde oturan Damla Horuz, pazartesi günü saat 05.00 sıralarında evinden ayrıldı. Damla Horuz'dan bir daha haber alınamadı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye alırken, asayiş şubesi başta olmak üzere tüm birimler genç kızın bulunması için harekete geçti. Kayıp Damla Horuz, sosyal medya üzerinden video paylaşarak ailesinden şiddet gördüğünü, bu yüzden evden ayrıldığını söyledi. Horuz videoda, "Başkalarının yaydığı sahte şeylere inanmayın. Ben asla ailemle yaşamak istemiyorum. Bana çok kötü şeyler yaşattılar. Psikolojik baskı uyguladılar. Çok dayak yedim, jandarmaya gittim. Bu yüzden kendimi kaçmak zorunda hissettim ve kaçtım. Şimdi arkadaşımın evindeyim, güvendeyim. Lütfen sahte şeylere inanmayın" dedi.

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:30 Kaynak: DHA

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