DHA YURT BÜLTENİ- 22 - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Bülent Gürel yönetimindeki 38 AAE 042 plakalı TIR, önünde ilerleyen Halil Yüce'nin kullandığı 34 Z 3116 plakalı iş makinesi taşıyan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Bülent Gürel hasar gören araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bülent Gürel, tedaviye alındı.

Düzce 'de TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 08:00

Kaynak: DHA

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