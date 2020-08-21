DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 22

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı; o anlar kameradaGAZİANTEP'te, tamir için çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Gökhan Şimşek (34) tedaviye alındı.

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Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı; o anlar kamerada

GAZİANTEP'te, tamir için çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Gökhan Şimşek (34) tedaviye alındı. İşçinin akıma kapıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı Gökhan Şimşek, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Uzun süre direkte asılı kalan ve daha sonra elektriklerin kesilmesiyle birlikte arkadaşları tarafından indirilen işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AKIMA KAPILMA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İşçinin elektrik akımına kapıldığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Şimşek'in akıma kapıldığı an ve arkadaşları tarafından kurtarılması yer aldı. Olay anını gören vatandaşlar ise patlama sesi geldiği an işçiyi fark ettiklerini ve sağlık ekiplerinden yardım istediklerini ifade etti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------İşçinin akıma kapılma anıOlay yeriVatandaşlar röpGenel ve detay görüntüler

Haber:   Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Minibüsün çarptığı kişi öldü; o anlar kamerada DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kalan Nevzat Güler (59) hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Yığılca ilçesi Hoşafoğu köyü Aksu mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde bulunan çeşmeden su alarak yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Güler, kendisine yaklaşan  minibüsü görünce tekrar geri dönmek istedi. Bu sırada Yığılca'dan Düzce istikametine seyir  halinde olan plakası henüz tespit edilemeyen Seçkin Aksu'nun kullandığı bir bankaya ait para nakil aracı, Nevzat Güler'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek aracın altında kalan Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Araç sürücüsü Seçkin Aksu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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'Dur' ihtarına uymayan otomobil, sivil polis aracına çarptı

DÜZCE'de, sivil polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Ekrem Erdoğan, kaçmaya çalıştı. Erdoğan kendisini takip edip, önünü kesmeye çalışan sivil polis aracına çarptı. Aracından çıkamayan Erdoğan, gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Düzce Metek Mahallesi TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Erdoğan yönetimindeki 81 AAV 811 plakalı otomobil hakkında ihbar aldılar. Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda olduğu tespit edilen araca, sivil polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Erdoğan, kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, kovalamacada otomobili bu kez Metek TOKİ Konutları Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü Erdoğan, önüne kıran sivil polis aracına çarptı. Aracından çıkamayan Erdoğan, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kaza yapan araçların görüntüsüPolis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yolun karşısına geçmek isterken ayağının TIR'ın altında kaldığı anlar kamerada

HATAY'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Göçmen'in ayağı, seyir halindeki TIR'ın altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Göçmen, tedaviye alındı.

Kaza, öğleden sonra ilçedeki E-91 karayolu üzerindeki Meydan Kavşağı'nda meydana geldi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmek için hareket eden İbrahim Göçmen'in ayağını ezdi. Göçmen kazada yaralanırken, görüş açısında olmadığı için kazayı fark etmeyen TIR sürücü, yoluna devam etti. TIR, çevredekilerin uyarısıyla durdurulurken, kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye aracı da sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Göçmen'in tedavisinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İbrahim Göçmen'in yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu arada İbrahim Göçmen'in, AK Parti İlçe Başkanı Enis Göçmen'in babası olduğu bildirildi.

Düzce, İşçi, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 20:41

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

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