DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

Denizli'de zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı DENİZLİ'de iki panelvan kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Denizli'de zincirleme kaza:  2 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ'de iki panelvan kamyonet ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Denizli- Antalya Karayolu Cankurtaran Mevkisi'nde meydana geldi. Bekir Ateş yönetimindeki 20 AAC 267 plakalı panelvan kamyonet karşı yönden gelen Yusuf Çimen idaresindeki 20 ARJ 90 plakalı otomobile ardından da Serhan Yüzer'in kullandığı 48 ADR 261 plakalı panelvan kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ateş'e ait kamyonet ikiye bölündü. Kazaya karışan diğer iki araç ise hurdaya döndü. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, panelvan kamyonet sürücüleri Ateş ve Yüzer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çimen, eşi İpek Çimen ile ismi henüz öğrenilemeyen çocukları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Ulaşımın durma noktasına geldiği karayolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Savcının incelemesinin ardından Ateş ve Yüzer'in cesetleri, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan araçlardan görüntüler-Polis, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinden detaylar-İkiye bölünen panelvan kamyonetten görüntüler-Savcının inceleme yapması-Trafik akışından görüntü-Cesetlerin taşınmasından detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Ağaca çarpıp ikiye katlanan otomobilde sürücü ağır yaralandı

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak hurdaya döndü. Otomobilde sıkışıp ağır yaralanan sürücü Ali Esen'i (85) itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde Burdur- Antalya karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Ali Esen'in kullandığı 15 AE 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampoldeki ağaca çarparak durabildi.

Otomobilin ikiye katlandığı kazada araçta sıkışan sürücü Ali Esen, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldı. Esen, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ali Esen'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kazaya karışan otomobilOtomobilin çekiciye yüklenmesiHastane dış görünüşAmbulansın gelişiYaralının hastaneye girişi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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11 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, arkadaşı tarafından çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan Tahir G. (11) tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde aynı yaşta olan arkadaşlar İ.K. ile Tahir G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle İ.K. yanında getirdiği bıçakla Tahir G.'yi sırtından bıçaklayarak kaçtı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri Tahir G.'yi, Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaçan I.K. ise yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Besni Emniyet Müdürlüğü-Yaralı Tahir Gezer'in ambulansa götürülmesi-Yaralı Gezer'in ambulansa alınması-Yaralının Besni Devlet Hastanesi'ne götürülmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Bodrum'da  koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve diskotek gibi işletilen  4 işletmenin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.

Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Gümbet Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske,sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü faaliyetinde  bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen adreslerde uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden 4  işletmenin faaliyetini süresiz olarak durdurdu. İlçede daha önce yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken, 2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.İlçede toplamda 14 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu.

Öte yandan Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği, kurallara uymayan ve ruhsata aykırı faaliyette bulunan işletmelere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

GÖRUNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------İşletmelere tebligat verilmesinden detay-İşletmelerin mühürlenmesinden detay

Haber-Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla) DHA

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Düğünlerin sınırlandırılmasına Bursa'dan 'gelinlikli' tepki BURSA'da, İçişleri Bakanlığı'nca alınan nişan, kına, sünnet gibi törenlerin yasaklanıp, düğünlere getirilen kısıtlama kararına yönelik 'gelinli' eylem düzenlendi. Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu ve paydaş işletmecilerin ortak basın açıklamasında düğün salonlarının işletmelerinin kapısına kilit vurma aşamasına gelindiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle Bursa'nın da dahil olduğu 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve nikahların ise en fazla 1 saat içinde tamamlanacağı duyuruldu. Karar Bursa'da tepkiye yol açtı. Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu ve paydaş işletmeciler, Soğanlı Düğün Salonları Bölgesi'nde konu hakkında ortak basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya; düğün sektöründen geçim sağlayan salon ve organizasyon firması sahipleri ve çalışanları, fotoğrafçılar, garsonlar, yemek catering firmaları, gelinlik ve abiyeciler, kuyumcular, çiçekçiler, pastacılar gibi sektör paydaşları ve düğünleri iptal olan bazı gelin ve damatlar katıldı.

Dernek adına Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin Zarplı'nın yaptığı açıklamada; koronavirüs tedbirlerine istinaden yapılan nişan, kına, sünnet organizasyonlarının iptali ve düğünlerin 1 saat ile sınırlandırılmasıyla, düğün salonları işletmelerinin kapısına kilit vurma aşamasına geldiğini dile getirdi. Tüm salonlarda önlemlerin titizlikle alındığını ve hiçbir düğün salonuna cezai yaptırım uygulanmadığını hatırlatan Zarplı, "Sorumsuzca yapılan denetimsiz sokak düğünlerinin getirdiği olumsuz durumlar düğün salonlarına mal edilemez" dedi.

İşletmeciler, kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunarak, yapılan açıklamada yuva kuracak gelin ve damat adaylarının, gelecek hayallerinin de felçe uğratıldığı ifade edildi.

Bursa Düğün Saloncuları ve Organizasyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Karabulut ise, tedbirlere uyduklarını, sokak düğünlerinin yasaklanması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulduğu gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Gelin adaylarından tepki-Detaylar

Haber: Gürkan DURAL/BURSA,, Kamera: BURSA,

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Yangında çocuğu ölen anne TV programında itirafta bulundu: 2 gözaltı SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 28 Nisan'da çıkan yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili bir TV programında konuşan annenin itirafları polisi harekete geçirdi. Kılınç'ın yangın öncesi annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü öğrenildi. İtiraf üzerine anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Karşı Sokak Gökçekız Mahallesindeki evde geçen Nisan ayında çıkan yangında Şiar Kılıç yaşamını yitirdi. Bir televizyon kanalında irdelenen yangınla ilgili programa talihsiz çocuğun annesi Gülüzar A. ile sevgilisi Hami Kıcı da katıldı. Program sunucusunun ısrarlı soruları üzerine anne Gülüzar A. itiraflarda bulundu. Gülüzar A., oğlu Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili olarak sevgilisi Hami Kıcı'yı suçlayarak, "Sevgilim Hami Kıcı, oğlumu yangın öncesi öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım önce. Daha önce de Hami Kıcı 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyorduö ifadelerinde bulundu. Bu itirafın ardından stüdyoya gelen polis memurları anne Gülüzar A ile sevgilisi Kıcı'yı gözaltına aldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından İstanbul'a giden sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlık ekipler, iki şüpheliyi alarak Sakarya'ya getirdi. Gülüzar A. ile Hami Kıcı'nın yarın Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Şüphelilerin getirilmesi

Asayiş Şube Müdürlüğü detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (SAKARYA),

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Kıraç, 'Arabada konser' etkinliğine katılanları coşturdu

İZMİT'te koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenen 'Arabada konser' etkinliğinde Anadolu rock müzik sanatçısı Kıraç sahne aldı. Konser alanına araçlarıyla giren izleyiciler, Kıraç'ın şarkılarına araçlarının kornaları ve ışıklarıyla eşlik etti.

Anadolu rock müziği sanatçısı Kıraç, koronavirüs salgını nedeniyle İzmit'te düzenlenen 'Arabada konser' etkinliğinde sahne aldı. İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe araçlarıyla katılan yüzlerce kişi, ateş ölçümü yapıldıktan sonra konser alanına alındı. Konser boyunca araçları içinde bulunanlar Kıraç'ın şarkılarına araçlarının kornaları ve ışıklarıyla eşlik etti. Düzenlenen konsere eşi ve çocuğuyla gelen Selçuk Kurtuluş, "Çok güzel bir etkinlik. Daha önce arabada sinema etkinliğine katılmıştık ama arabada konser çok ayrı bir zevk oldu bizim için. Çok eğleniyoruz, harika bir ortam var. Ailecek geldik çok iyi olduö dedi.

Konsere kız arkadaşıyla katılan Ferdi Şen, çok eğlendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sosyalleşmenin çok zor olduğu bu pandemi döneminde, böyle bir etkinliğin olması bizi çok mutlu etti. Çok eğleniyoruz, Kıraç çok sevdiğimiz bir sanatçı onu İzmit'te görmekten gurur duygu. Bu tarz etkinliklerin devamını bekliyoruz.ö

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 22:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
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