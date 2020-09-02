DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontolden çıkan otomobilin köprünün demirliklerini aşarak taklalar atıp, dere yatağına yuvarlanması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolunda Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden Haluk Koç (25) yönetimindeki 16 AHB 386 plakalı otomobil, Kalburt köprüsü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprünün demirliklerini aşarak taklalar atıp dere yatağına yuvarlandı. Kazada Haluk Koç, Vedat Girgin (23) ve Beyza Tüfekçi (20) otomobilden fırlarken, Aslıhan Arat (20) otomobilde sıkıştı. Çevredekiler, yaraılara yardım ederken, ihabr üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkartılan Aslıhan Arat ve 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Aslıhan Arat ve Vedat Girgin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yaralılardan detay-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi-Takla atan otomobil detay-Olay yeri detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,====================================

Halı ve yorgan dükkanı, yangında küle döndü

ADANA'da halı ve yorgan satışı yapılan iş yeri, çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın yerinde toplanan çok sayıda vatandaş, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak çalışmaları izledi. Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında halı ve yorgan satışı yapılan iş yerinden alevlerin yükseldiğini fark edenler, dükkandaki bazı eşyaları kurtarıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler iş yerinin tamamına yayılırken, köpüklü ve tazyikli su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. İş yerinin üzerinde bulunan ev ise güvenlik amaçlı tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralan olmadı.

POLİS ANONSLA UYARDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müdahaleyi izledi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, megafonla sık sık uyarıda bulunarak vatandaşların dağılmalarını istedi. Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından bölgeyi boşalttı. Öte yandan soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.