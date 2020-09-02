DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşi ile 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, boşanma aşamasındaki Göksal Doğru, kuaför dükkanı işleten eşinin işyerinde katliam yaptı. Doğru, tartıştığı eşi Handan Doğru ile işyerine malzeme getiren Alper R.'yi tabanca ile öldürüp, işyeri çalışanı Gizem Önal'ı da yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Göksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Göksal Doğru, tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Göksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Göksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

Çevrede korku ve pağe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Göksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Polis çevrede inceleme başlatırken, yaralı olan Önel, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntü-Komşu röportajı-Anons (Halil İbrahim KARABIYIK)

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, -

=================================

Kütahya'da aracın çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti

KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Rıfat (16) ve ağabeyi İlhami Bilen'e (18) hafif ticari araç çarptı. Kazada Rıfat Bilen hayatını kaybederken, İlhami Bilen ise ağır yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Osman Çetin yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı hafif ticari araçla Geven köyü mevkisinde yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Rıfat ve İlhami Bilen kardeşlere çarptı. Aracın altında kalan Rıfat Bilen olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi İlhami Bilen ise yola savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Rıfat Bilen'in hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı İlhami Bilen'i ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücü Osman Çetin gözaltına alınırken, kaza sonrası olay yerine gelen Bilen'in ailesi ve yakınları acı haberle sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yerinden ve cesetten görüntü-Kazazede yakınlarının gelişi ve feryatları-Olay yeri inceleme-Kazaya karışan araçtan görüntüler-Trafik akışı

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

=========================

Çankırı ve Kastamonu'da orman yangını (2)

ÇANKIRI'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇankırı'nın Yapraklı ilçesi Kızıleşme mevkisinde meydana gelen yangına, 2 helikopter, bir uçak, Çankırı merkez ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ve arazözlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları başladı. Bölgede incelemede bulunan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Çok üzücü bir manzara ile karşı karşıyayız buna da şükür arkadaşlarımız büyük bir gayretle daha ileri gitmeden yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir kere daha hatırlatıyoruz, küçük bir ihmalin devasa bir maliyeti oluyor. Yılların emeği heba oldu. Buraların tekrar eski manzarasına kavuşması da yıllar alacak. Daha kötüsü olabilirdi, onun için tüm vatandaşlarımızdan dikkat etmesi ve yasak olan yerlere girilmemesi, girilse dahi çok dikkatli olunması, gereksiz ateş yakılmaması, yakılan ateşin dikkatli bir şekilde söndürülmesini istiyoruz. Küçük ihmaller devasa maliyetler karşımıza çıkarıyor. Bunla geçmiş olsun ben tüm ilgili arkadaşlara gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi. AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ise yangından dolayı büyük üzüntü duyduğunu, yaklaşık 50 hektarlık bir alanın yandığını söyledi.

KASTAMONU'DAKİ YANGINA, HAVADAN MÜDAHALEYE BAŞLANDI Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Derekaraağaç mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede çıkan yangını fark eden köylüler, ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen arazözler ve itfaiye araçlarıyla alevlere karadan müdahale edildi. Yangına ayrıca havva kararıncaya helikopterlerin desteğiyle havadan da müdahale edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

KASTAMONU'DAKİ YANGINDA, 4 EV VE 4 SAMANLIK KÜL OLDUKastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde'ki ormalık alanda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Tekeoğlu Mahallesi'ne sıçradı. Bunun üzerine riskli bölgede olan Derekaraağaç Köyüne bağlı Tekeoğlu Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahalle'deki 4 ev ve 4 samanlık tamamen yanarak küle döndü. Şu ana kadar 20 hektarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğü belirlenirken, karadaki yangın söndürme çalışmalarına, Organ Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ve helikopteri de destek vermeye başladı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kastamonu'daki yangına ilişkin görüntü-Çankırı'daki yangına ilişkin görüntü-Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın açıklaması-Her iki yangına ilişkin detaylar ++Yangından görüntüler Yanan ev ve samanlıklardan görüntüSöndürme çalışmalarıGenel detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI-Hüseyin DOĞAN/ÇANKIRI-KASTAMONU,

===============================

Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti

ADIYAMAN'da, Mehmet Kale bankamatik önünde bulduğu, para, bankamatik kartı ve çek bulunan çantayı polise teslim etti.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bankamatikten para çekmeye gelen Mehmet Kale yerde el çantası buldu. Kale, içinde bir miktar para, kimlik, kredi kartı ve çek bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri çantanın sahibi olan Engin Çetin'e ulaştı. Olay yerine gelen Engin Çetin çantasını polis ekiplerinden teslim alarak çantayı bulan Mahmet Kale'ye teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-Polis ekipleri-Çantanın içerisindeki malzemeler-Çantanın sahibin gelmesi-Polis ekiplerinin çantayı teslim etmesi-Çantayı bulan Mehmet Kale ile röportaj-Çantanın sahibi Engin Çetin ile röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN-DHA)

===============================

Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı

SİVAS Kongresi'nin 4 Eylül 101'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

4 Eylül Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Kent meydanında Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan temsili heyet, kent meydanından halkı selamlayarak İnönü Bulvarı'nda bulunan kongre binasına hareket etti.

Yol boyunca Atatürk'ü canlandıran ve benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, karşılamaya gelen halkı selamladı. Yürüyüş, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde son buldu. Atatürk'ü canlandıran tiyatro sanatçısı Sümbül, müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi.

Etkinlik sırasında Vali Salih Ayhan, gösteriyi izlemeye gelenlere peçete satan çocukların elindeki ürünlerin tamamını alarak, onları sevindirdi.