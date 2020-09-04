DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

İzmit'te zincirleme kaza, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (1)

İZMİT'te, TEM Otoyolu Bekirdere viyadüğünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahale ederken, yolun ulaşıma açılması için de çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), -

===============================

Yalova'da ormanlık alanda büyük yangın

YALOVA'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için itfaiye ekipleirnce çalışma başlatılırken, alevler yerlerini tehdit ediyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşantepe bölgesindeki ormanlık alanda, saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yokselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ekiplere Bursa'dan destek takviyeler giderken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangından görüntüler

Kazım BULUT- Semih ŞAHİN/ARMUTLU (Yalova),

=============================

Elazığ'da alev alan kamyonet, kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ'da, hareket halindeyken bir anda alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu'nda meydana geldi. Malatya yönüne giden sürücünün ismi belirlenemeyen 44 ABH 210 plakalı kamyonet, bir anda alev aldı. Kamyonete çıkan yangın üzerine ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.