DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü

ORDU'da bugün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle bazı yerlerde cedde ve sokaklar göle döndü.

Ordu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle kent merkezinde bazı caddelerde yağmur suyu mazgalları tıkandı. Cadde ve sokaklarda göle dönüşen yağmur suyu nedeniyle bazı işyerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle tıkanan mazgalların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Vatandaşlarda kendi imkanlarıyla işyerlerini basan suyu temizlemeye çalıştı.