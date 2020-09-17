DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Kütahya'da orman yangını

KÜTAHYA'da Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki çam ormanında yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Hamiye Mahallesi Sazak mevkiinde bulunan Böcü deresi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının yandığını görenlerin ihbarıyla Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz ve yaklaşık 40 personelle alevlere müdahale etti. Kent ormanına yakın bölgede bulunan yangın kontrol altına alınarak, sıçraması engellendi. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin'in de bizzat katıldığı yangın söndürme çalışmaları sürüyor.