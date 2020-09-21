DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

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13 gündür kayıp Duygu'nun toprağa gömülü cansız bedeni bulunduANTALYA'da 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in (30), ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu.

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13 gündür kayıp Duygu'nun toprağa gömülü cansız bedeni bulundu

ANTALYA'da 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in (30), ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Kadının sırtında ve göğsünde bıçak izine rastlanırken, başının ise bedeninden ayrıldığı tespit edildi. Cinayet şüphelisi Veli Ü.'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞOlayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Muratpaşa, Cinayet, Antalya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:56 - Kaynak: DHA

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