Kardeşi ve eniştesinin ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi - Son Dakika

ANTALYA'da 8 aylık evli çiftin öldüğü kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü İlker Erben, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kazada kardeşi ve eniştesini kaybeden İlkay Kılınç, ailesindeki son kişiyi kaybettiğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

Kaza, geçen 9 Şubat'ta saat 22.00 sularında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. İlker Erben'in kullandığı 36 EH 044 plakalı otomobil ile Mehmet Fatih Taşıran (30) yönetimindeki 07 Y 8628 plakalı otomobil çarpıştı. Erben'in kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki demirlere ardından yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Taşıran'ın kullandığı otomobili ise beton bloklara çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mehmet Fatih Taşıran ve eşi Gizem Taşıran (26), itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı. Aracın bazı yerlerini kesmek zorunda kalan itfaiye erleri, Gizem Taşıran'ı ağır yaralı kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mehmet Fatih Taşıran ise sağlık ekibinin ambulansta yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan İlker Erben çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gizem Yiğit Taşıran ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gizem- Mehmet Fatih Taşıran'ın 3 yıl önce evlenmeye karar verdiği, Gizem Taşıran'ın annesi Beyhan Yiğit'in kına töreni günü geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle düğünün ertelendiği, çiftin 8 ay önce dünyaevine girdiği ortaya çıkmıştı.

3 AY SONRA SERBESTGeçen mayıs ayında Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık İlker Erben, kaza anında alkollü olduğunu ancak alkollü olmasının kazaya etken olmadığını iddia etti. Kaza anında 80 kilometre hızı olduğunu ve Taşıran'ın kullandığı aracı önüne kırdığını ileri süren Erdem, kusuru bulunmadığını söyledi. Dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu 'na gönderilerek duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, sürücü Erben tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.ABLADAN TEPKİ

Kaza anında 0.93 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü İlker Erben'in 3 ay sonra tahliye edilmesi Taşıran ailesinin tepkisine yoıl açtı. Gizem Yiğit Taşıran'ın ablası İlkay Kılınç, kaza raporunun tekrar bilirkişiye gönderilmesini ve sürücünün tutuklu yargılanmasını talep etti. Abla İlkay Kılınç, kazada ailesinden tek sağ kalan kardeşi Gizem'i kaybettiğini belirterek, "Bu nedenle adaletin tecelli etmesi için sonuna kadar mücadele edeceğim. Canlarımız toprak altındayken alkollü sürücünün sefada olması canımızı yakıyor" dedi.