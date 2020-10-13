DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN MADENCİ 1 AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI

Çorum'da madende göçük: 1 ölü, 3 yaralı (3)

Çorum'un İskilip ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 50 yaşındaki Veli Karaduman'ın 1 ay sonra emekli olacağı öğrenildi. Evli 4 çocuk babası olan Karaduman'ın yaklaşık 9 yıldır aynı şirkette çalıştığı ve emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi. Karaduman'ın cenazesi yarın ilçeye bağlı Beyoğlan Köyü Yama Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

JANDARMA MADENE KİMSEYİ YANAŞTIRMIYORİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin madendeki incelemeden dolayı olay yerine yaklaşmasına izin verilmezken madenin İşletme Müdürü İsa Araç yaptığı açıklamada, "Olay sabah vardiyasında yaşandı. Burada çalışan 4 arkadaşımız yaralandı. Yaralı arkadaşlarımız bölgeden çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Bir arkadaşımız vefat etti" dedi.