DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Bıçakladığı avukatın bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan yakalandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Asilcan Tuzcu'ya (29) evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçakla saldırıp, bir gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olan ve olay sırasında peruk takan Ferdi Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 15 Ekim günü saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gözünden ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edilen avukat, hemen ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen sol gözü görme yetisini kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ferdi Ö.'yü bugün akşam saatlerinde yakalayarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.