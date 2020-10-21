DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

İdlib'te bir köy bombalandı: 5 yaralı

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı Cebel Zeviye bölgesindeki bir köy, savaş uçakları bombalandı. Saldırıda 5 sivil yaralanırken, ev ve araçlar hasar gördü.

Esad rejimi kontrolündeki Lazkiye'nin güney doğusunda bulunan Hımeynim Askeri Üssü'nden kalkan savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in güneyinde bulunan Cebel Zeviye bölgesindeki El Rami Köyü'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, ev ve araçlar hasar gördü. Enkaz altında kalarak yaralanan 5 sivil, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------Saldırıya uğrayan yerlerden genel detaylarSivillerHasar gören bina ve araçlar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/İDLİB(Suriye),

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Antalya'da yağış, yerini sıcak havaya bırakacak

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da etkili olan yağışların bugün itibarıyla kenti terk edeceğini açıkladı. Gültekin, "Bugün 23 derece olan sıcaklığımız pazar günü 31 dereceye kadar çıkıyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkıyor" dedi.

2020 Yılı 4'ncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, birkaç gündür aniden bastıran yağışın, hayatı olumsuz etkilediğini anlattı. Yarından itibaren havann ısınacağını belirten Gültekin, pazar günü sıcaklığın 31 dereceye kadar ulaşacağını açıkladı.

MEVSİM NORMALLERİNİN 4-5 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAKÖnümüzdeki haftanın hava durumunu aktaran Dr. Mehmet Latif Gültekin, "Yağışlarımız bugün bitiyor. Sıcaklık tırmanışa geçiyor. Bugün 23 derece olan sıcaklığımız pazar günü 31 dereceye kadar çıkıyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkıyor" dedi.

'TÜM ZAMANLARIN SICAKLIK REKORLARINI KIRDIK'Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığını hatırlatan Gültekin, "Tüm zamanların sıcaklık rekorlarını kırdık. Yeni bir yağış sezonundan geçiyoruz. Beklentimiz yağışların mevsim normallerinin altında geçmesi şeklinde. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde" diye konuştu.

3 AYLIK DÖNEMDE YAĞIŞ, DOLU VE HORTUMA DİKKATAntalya'da kasım, aralık ve ocak aylarında yıllık yağışın yüzde 60'ını aldıklarını belirten Dr. Mehmet Latif Gültekin, "Kuvvetli yağışla birlikte meteorolojik olaylar da yaşanıyor. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızın kuvvetli yağış, dolu, hortumlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

HABER: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Polis, 85 bin lirayı dolandırıcıların hesabına yatırmasını son anda önledi

Burdur'da Ahmet T.'yi (82) cep telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının terör örgütü soruşturmasına karıştığı yalanıyla tüm parasını almaya kalkıştı. Sözde polislere inanıp, 85 bin lirasını dolandırıcıların hesabına yatırmak üzere banka şubesine giden Ahmet T.'nin durumunu fark eden oğlu, polise haber verdi. İhbar sonrası bankaya giden polis, Ahmet T.'yi dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Burdur'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ahmet T.'yi arayıp, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, "Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek Ahmet T.'nin bankadaki bütün parasını, verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmamasını tembihleyen dolandırıcıların sözünü dinleyen Ahmet T., aracına binerek şehir merkezindeki banka şubesinin yolunu tuttu.

'BABANIZ ADLİYEDE ACİL ADLİYEYE GELİN'Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet T.'nin oğlu Kayhan T.'yi arayıp, "Babanız adliyede acil adliyeye gelin" diyerek, kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Kayhan T., dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine yaşlı adamın hesabının bulunduğu banka önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Banka önünde tedbir alan ekipler, Ahmet T.'nin şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit etti.

POLİS BANKAYAYunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet T.'nin otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu. Ahmet T.'nin otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde yaşlı adamı aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet T.'yi durduran polis, kendilerinin gerçek polis olduklarını, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğu konusunda Ahmet T.'yi ikna etti. Ahmet T., polislerin dikkati sayesinde 85 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Banka şubesine gelen Kayhan T., babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polislerin Ahmet T.'ye olayı anlatması-Polis ekipleri

-Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı (2)