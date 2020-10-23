DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

23.10.2020 17:24
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü BURSA'da kız arkadaşı olmadan girdiği mekanından kadınları rahatsız ettiği gerekçesiyle attığı Nuri Toğrul tarafından bacağından vurulan Murat T., hastaneden taburcu olur olmaz intikam peşine düştü.

Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü

BURSA'da kız arkadaşı olmadan girdiği mekanından kadınları rahatsız ettiği gerekçesiyle attığı Nuri Toğrul tarafından bacağından vurulan Murat T., hastaneden taburcu olur olmaz intikam peşine düştü. Toğrul, Murat T.'nin arkadaşı Emir Can Ö. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Nuri Toğrul'un bıçaklandıktan sonraki anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.50 sıralarında, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçüksanayi durağında meydana geldi. Nuri Toğrul, geçen çarşamba gecesi eğlenmek için Murat T.'ye ait mekana gitti. İddiaya göre Toğrul, kadınları rahatsız etti. Mekan sahibi Murat T. de Nuri Toğrul'u mekandan dışarı attı. Toğrul, aynı gece geri gelip, Murat T.'yi mekandan çıktığı sırada bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTILARSaldırgan kaçarken hafif yaralı Murat T. tedavi edildiği hastaneden dün sabah taburcu edildi. Murat T., taburcu edildikten hemen sonra da beraberine Emir Can Ö.'yü alıp, Nuri Toğrul'u aramaya başladı. Murat T., Emir Can Ö. ile birlikte Toğrul'un bulunduğu durağa geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Emir Can Ö.'nün kendisine saldıracağını fark eden Toğrul, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda Emir Can Ö., Toğrul'u yakalayarak göğsünden 3 kez bıçakladı. Toğrul kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden Murat T.'nin kız kardeşi Elif T.'nin kullandığı araçla kaçtı. Ağır yaralanan Toğrul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Murat T., Emir Can Ö. ve Elif T. ise Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.SON ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan Nuri Toğrul'un bıçaklandıktan hemen sonraki anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Toğrul'un koşarak kaçmaya çalıştığı ancak fazla ilerleyemeden yere yığıldığı görülüyor.

Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

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