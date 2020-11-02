DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Depremden 58 saat sonra mucize gerçekleşti

İZMİR'de, Cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanında mucize kurtuluş yaşandı. arama kurtarma ekipleri 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i,enkazdan yaralı olarak kurtardı. Genç kız hastanede tedaviye alındı. 2 kişinin daha aynı binanın enkazında olduğu öğrenildi.Gecen Cuma günü Ege Denizinde Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma calışmalarında mucize yaşandı ve genç bir kız sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Depremin ardından Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi 283/15 sokakta yıkılan Emrah Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri genç bir kızdan ses aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucu İnci Şirin, kurtarıldı. İnci Şirin'in depremden 58 saat sağ olarak çıkarılması büyük mutluluk yaşatırken, hala enkazda bulunanlar için de umutları yeşertti. İdil Şirin, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ DAHA ENKAZ ALTINDA

Bu arada ekipler çalışmalarına ara verdemen devam ederken, Emrah apartmanı enkazında en az 2 kişinin daha olduğu bildirildi.