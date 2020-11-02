DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

02.11.2020 21:58
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

Tsunami korkusunu atana kadar denize açılmayacakİZMİR'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında 'Maceracı' isimli balıkçı teknesiyle denizde olan 60 yaşındaki Şerafettin Kütük, "Depremin ardından gelen tsunami sırasında denizde adeta kıyameti yaşadım.

Tsunami korkusunu atana kadar denize açılmayacak

İZMİR'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında 'Maceracı' isimli balıkçı teknesiyle denizde olan 60 yaşındaki Şerafettin Kütük, "Depremin ardından gelen tsunami sırasında denizde adeta kıyameti yaşadım. Yaşadıklarımdan sonra denize açılmaya korkuyorum" dedi.

Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde yaşayan Şerafettin Kütük, deprem öncesi balık avlayıp,  satmak amacıyla 'Maceracı' isimli teknesiyle limandan denize açıldı. Ağlarını denize atan Kütük, bu sırada depremin ardından tsunamiye yakalandı. Denizin kabarmasıyla teknesi alabora olmaktan son anda kurtulan ve balık ağları parçalanan Kütük, hemen limana döndü. Depremden buyana denize açılmayan Kütük, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadı. Limana bağlı olan teknesinde parçalanan ağlarını tamir etmeye başlayan Kütük, tekrar tsunami korkusu yaşadığını, korkuyu atana kadar denize açılmayacağını söyledi.

'KIYAMET KORKUSU YAŞADIK'

Şerafettin Kütük,  adeta kıyameti yaşadığını belirterek, "Çok depremler gördüm ama böylesiyle ilk kez karşılaştım. Balık avlamak için denize açıldım. Denizin ortasındaydım, ne olduğunu anlamadan önce sesler geldi. Sonra da deniz kabarmaya başladı. Teknemin alabora olmasından kurktum. Denizde adeta kıyameti yaşadım, korkunçtu. Saniyeler içinde her şey altüst oldu. Sonumuz geldi, öleceğiz sandım. Denizin kabarmasının ardından hemen geri döndüm. Deniz yükseldiği için liman su altında idi. Hemen aracıma binip, eşimi evden alıp, yüksek yerlere kaçtık. Daha sonra limana geldim her yer altüst olmuştu. Çok büyük korku yaşadık" dedi.

'TSUNAMİ KORKUSUNU ATANA KADAR DENİZE AÇILMAYACAĞIM'Tsunami sırasında ağlarının parçalandığını, bir çok balıkçının da mağdur olduğunu ifade eden Kütük, "Balıkçılar mağdur oldu, ağları parçalandı. Ben de tamiratını yapıyorum. Ekmeğimiz bu ağlardan çıkıyor. Ağlar yok oldu, devletimiz bize yardım edecek. Depremden bu yana korkuyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşarım korkusuyla denize açılamıyorum. Üzerimdeki korkuyu atana kadar denize açılmayacağım" diye konuştu.

Seferihisar, Tsunami, Deprem, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika


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