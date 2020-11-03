DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

03.11.2020 15:37
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

Depremzede çocuklar için çadırlar arasına oyun alanıİZMİR'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evi hasar gören veya yıkılan, bu nedenle geçici olarak çadırda kalan ailelerin çocukları için oyun alanları oluşturuldu.

Depremzede çocuklar için çadırlar arasına oyun alanı

İZMİR'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evi hasar gören veya yıkılan, bu nedenle geçici olarak çadırda kalan ailelerin çocukları için oyun alanları oluşturuldu. Oyuncak arabalardan bebeklere, yapbozlardan akıl oyunlarına kadar dağıtılan çok sayıda oyuncakla oynayarak depremin acısını unutmaya çalışıyor.

İzmir'de 30 Eylül'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan da depremin yaralarının silinmesi için çalışmalar yürütülüyor. Depremde evleri hasar gördü ya da yıkıldığı için geçici olarak çadırlarda kalan ailelerin çocukları için depremde yıkılan Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında gönüllüler tarafından oyun alanı oluşturuldu. Çadırların arasındaki oyun alanına arabalardan bebeklere, yapbozlardan akıl oyunlarına kadar çok sayıda oyuncak bırakıldı. Ayrıca çocukların derem korkusu ve stresinden uzaklaşması için çocuklara yönelik müzik yayını da yapıldı. Oyun alanında arkadaşları ile çeşitli oyunlar oynayan depremzede çocuklar, yaşadıklarını bir an olsun unutup, keyifli anlar yaşadı.

Oyun alanında yapboz yapan Fatma Özen (9), "Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla birlikte buradayız. Oyun alanın yanındaki çadırda amcam, annem ve kardeşlerimle kalıyoruz" dedi.

Muhammet Aput (12) de, "Burada arabalarla oynuyorum. Deprem anında evdeydim. Televizyon izlerken deprem oldu. sonrasında dışarı çıktım. Şimdi çadırda kalıyorum. Burada arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Hep beraber oyun oynuyoruz. En çok sarı arabayı seviyorum" diye konuştu.

Çocuğunu oyun alanına bırakan İsrafil Şimşek de, "Evimizde çatlaklar olduğu için çadırda kalıyoruz. Yıkılma tehlikesi olduğu için eve girmemize izin verilmiyor. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Her şeyin fazlası var. Çocuklarımız için eğlenceli, oyun alanları oluşturdular. Onlar iyiyse biz de iyiyiz. Bugünleri de atlatacağız inşallah" diye konuştu.

oyunlar, Deprem, İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Baby Shark şarkısı 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
Trump mı Biden mi? ABD yeni başkanını seçmek için sandık başında Trump mı Biden mi? ABD yeni başkanını seçmek için sandık başında         
15:03
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı         
14:40
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları         
14:16
99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı         
14:10
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu         
12:57
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi         
12:44
İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı         
12:35
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi? ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi?         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 15:52:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei