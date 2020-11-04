DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

04.11.2020 19:06
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

Depremde ölene anneanne ile torunu son yolculuklarına uğurlandıİZMİR'de meydana gelen depremde Rıza Bey apartmanın altında kalıp yaşamını yitiren Mahmut Baran Karael (6) ve anneannesi Belgin Özcan (50) memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Depremde ölene anneanne ile torunu son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR'de meydana gelen depremde Rıza Bey apartmanın altında kalıp yaşamını yitiren Mahmut Baran Karael (6) ve anneannesi Belgin Özcan (50) memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçen 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı da yıkıldı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı'nın birinci katında bulunan diş polikliniğine saat 15.00'daki randevuları için gelen anneanne Belgin Özcan (50) ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael enkaz altında kaldı. Depremin 5'inci günde arama kurtarma ekipleri, enkazdan ilkokul birinci sınıf öğrencisi Karael ile anneannesi Özcan'ın cansız bedenlerini çıkarıp, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Belgin Özcan ve torunu Mahmut Baran Karael'in yakınları tarafından alınan cenazeleri memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesine götürüldü. Anneane ve torunu için bugün ikindide Nazilli Otogar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Karaer ve Özcan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede annesini ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan Özlam Karael ile eşi Sabri Karael cenazede güçlükle ayakta durabildi. Müftü Bayrakçı'nın helallik istemesinin ardından ayrı ayrı kılınan namazın ardından Belgin Özcan ve torunu Mahmut Baran Karael'in cenazeleri Eğriboyun Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Seferihisar, Nazilli, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika


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