DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Niğde'de Türkmenistan vatandaşı, FETÖ'den gözaltına alındı
NİĞDE'de üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu I.I., Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, örgüte üye olduğu iddiasıyla üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu I.I'yı kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan üniversite öğrencisi I.I., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
- Kaynak: DHA
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