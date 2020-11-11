DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

CENNET'İ ÖLDÜREN ERKEK ARKADAŞI, İFADESİNDE CENNET'İN BOĞAZINI YANLIŞLIKLA SIKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Denizli'de üniversitesi öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş'ı (22) boğarak öldüren birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay Hakver (22), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İFADESİNDE CENNET'İN BOĞAZINI YANLIŞLIKLA SIKTIĞINI ÖNE SÜRDÜRecep Berkay Hakver'in polisteki ifadesinde, Tokbaş ile 2 aydır aynı evde yaşadıklarını, zaman zaman kız arkadaşının kendisini ciddiye almaması nedeniyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Recep Berkay Hakver, ifadesinde, "Olay gecesi cinsel ilişki yaşadığımız sırada Cennet Tuğba'nın yanlışlıkla boğazını sıktım. Daha sonra Cennet Tuğba hareketsiz kaldı. Yaşadığım korku nedeniyle 1 saat boyunca evden çıkamadım. Sağlık ekiplerine de haber veremedim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Zanlının adliyeye sevk edilmesinden görüntü-Adliyeden detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Balıkçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya'da semt pazarında balıkçılar arasında çıkan silahlı kavgada, Selim Turan (25) tabancayla bacağından vuruldu. Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çarşamba Pazarı'nın balıkçılar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki grup, öğleden sonra tartışmaya başladı. Araya girilmesiyle yatıştırılan grup üyeleri, akşam saatlerinde yeniden tartıştı. Tabanca, sopa ve bıçakla birbirlerine saldıran iki gruptan Selim Turan, tabancayla sol bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Turan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Aldığı darbelerden yaralanan iki kişi de ayakta tedavi edildi.Polis, çevrede yaptığı aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca, 1 pompalı tüfek ile 'sallama' diye tabir edilen bıçağa el koydu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ambulansın görüntüsüHafif yaralı şahsa ambulans içinde müdahaleOlay yerinden görüntüPolislerin ve pazarcıların görüntüsüYaralı şahsın sedye ile ambulansa taşınmasıTabancaların görüntüsüDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Hasar tespit çalışmaları sona erdi

İZMİR'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra başlatılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Hasar tespit çalışmaları sonrasında 506 yapının acil yıkılacak ağır hasarlı yapı olduğu belirtildi.Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinde başlatılan hasar tespit çalışmaları sona erdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurum, "Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğizö ifadelerini kullandı. Yürütülen hasar tespit çalışmaları neticesinde yaklaşık 110 bin binanın incelendiği açıklanırken, bunların 506'sının acil yıkılacak ağır hasarlı yapı, 511 orta hasarlı yapı, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalarda hasarsız bina sayısının ise 103 bin 785 olmak üzere toplamda 109 bin 921 olduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Anons-Hasarlı bina görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, güvenlik güçlerinin takibe aldığı, 'dur' uyarısı üzerine kaçmaya çalışırken, yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 tabanca ele geçirildi.Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti. Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu. Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı.

GAZİANTEP,

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Otomobilin ineğe çarpma anı kamerada

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan ineğe otomobil çarptı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzincan karayolu üzerinde Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden ve sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan ineğe çarptı. Kaza sonrası inek otomobilin üzerinden savrularak yola düştü. Tekrar ayağa kalkan inek olay yerinden hızla uzaklaştı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.