DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22
20.11.2020 20:17
Otomobille, kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı KONYA'nın Ilgın ilçesinde otomobille, kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Otomobille, kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
KONYA'nın Ilgın ilçesinde otomobille, kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ilgın- Beykonak yolu üzerinde meydana geldi. İsmail Alkan yönetimindeki 42 RK 558 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Asım Aygül yönetimindeki 42 ATN 21 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü İsmail Alkan, yanındaki oğlu Hakan Alkan ve Mehmet Emin Demir yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Emin Demir tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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