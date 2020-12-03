DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Otomobildeki uyuşturucuyu Pars buldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Pars' tarafından 122 gram esrar bulundu. Uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan M.T. tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmalarını sürdürdü. Manavgat'ta bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine yapılan araştırmada şüphelinin M.K. olduğu belirlendi. Şüpheli M.K.'nin kullandığı otomobil Narkotik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Otomobilde narkotik madde arama köpeği 'Pars'ın da katılımıyla yapılan aramada sağ kapı cebinde hassas terazi, şoför koltuğu önünde paspas üzerinde 110 gram, torpidoda ise 12 gram olmak üzere toplam 122 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. gözaltına alındı.

M.T. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Otomobil sürücüsü M.K. polis merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan tutuklandı.