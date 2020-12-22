DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

22.12.2020 16:31
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

'Çıtır' isimli kediyi, köpeğe parçalatan 2 çocuğa para cezasıADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan kardeş 2 çocuğa, 'Mala zarar verme' suçundan yargılandıkları davada 3 bin 640'ar TL ertelemesiz adli para cezası verildi.

'Çıtır' isimli kediyi, köpeğe parçalatan 2 çocuğa para cezası

ADANA'da, market sahibi Zehra Kuşçu'nun beslediği hamile kedi Çıtır'ı pitbull cinsi köpeğin önüne atıp, parçalatan kardeş 2 çocuğa, 'Mala zarar verme' suçundan yargılandıkları davada 3 bin 640'ar TL ertelemesiz adli para cezası verildi.

Olay, geçen yıl 23 Temmuz'da, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Defne Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Zehra Kuşçu'nun 2,5 yıldır beslediği hamile olan 'Çıtır' adlı kedi, iş yerine yakın bir yerde dolaşırken, tasmasıyla pitbull gezdiren 4 çocuğu görüp park halindeki otomobilin altına girdi. Çocuklar, kediyi yakalayıp, köpeğin önüne attı. Kedi, köpeğin saldırısıyla kanlar içinde kalırken, çocuklar kaçtı. Zehra Kuşçu, marketten çıktığında Çıtır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin B.P (12), ağabeyi H.P (13), M.Ü.Y (13) ve kardeşi A.Y. (13) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen 4 çocuk polis tarafından yakalandı.

'YAŞIMIZIN YETMEDİĞİ YERDE YAŞANTIMIZ YETER'

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen çocuklar, sağlık kontrolüne getirildikleri sırada gazetecilere, 'Abilere selam çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter. Denizli çocuğuyuz' ifadelerini kulandı. Adliyeye sevk edilen H.P., M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsine çaptırıldı. B.P. ise bilgisine başvurulduktan sonra ailesine teslim edildi.

KARAR ÇIKTI: 3 BİN 640 TL CEZAAdana 4. Çocuk Mahkemesi'nde H.P., M.Ü.Y ve kardeşi A.Y. hakkında 'mala zarar verme' suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama neticesinde H.P. beraat etti. Mahkeme M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y.'ye 3 bin 640'ar TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı ve erteleme kararı uygulamadı. Çocukların daha önceki suç kayıtları ve kasıtlarının yoğunluğu nedeniyle cezada indirim de yapılmadı. Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Avukat Gülşah Görür, mahkemenin alt sınırdan uzaklaşarak karar verdiğini ancak yetersiz bulduklarını belirtirken, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu değişmedikçe ve hayvana şiddet, işkence ve kötü muamele suç olarak nitelendirilip Türk Ceza Kanunu kapsamında cezalandırılmadıkça, ne yazık ki adaletin tecelli ettiğini ve kararların kamu vicdanını tatmin ettiğini söylemek hiçbir zaman mümkün olmayacak" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEADANA,

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Cip ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selçuk Munga (21) yaralandı. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi'ndeki Ankara Caddesi ile Kalender Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ankara Caddesi'nde seyir halindeki Selçuk Munga yönetimindeki 16 AAR 189 plakalı motosiklet, Kalender Caddesi'nden çıkan Murat Aydoğan'ın (30) kullandığı 16 ADG 030 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracın üzerine düşen motosikletli, hafif yaralandı. Munga, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülerek, tedaviye alındı.Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden detaylar-Otomobilden detaylar-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

DİYARBAKIR'da, patenli 3 gencin kırmızı ışıkta araçların arkasına asılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi'nde patenli 3 genç, dönel kavşakta kırmızı ışıkta duran araçların arkasına asılarak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Gençlerin canlarını hiçe saydığı yolculuk, yoldan geçen kişi tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dönel kavşakta bekleyen patenli gençlerKavşakta dönen araca asılmalarıÇocuğun araçla birlikte yaptığı yolculukGenel ve detay

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN Kamera: DİYARBAKIR,

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Marmaris'te 11 kaçak yapı yıkıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal turistik Bozburun Mahallesi'nde kaçak olduğu belirlenen 11 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince bugün, saat 08.30 sıralarında Marmaris'e 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'ndeki kaçak olduğu belirlenen 11 yapı için mahkeme tarafından verilen yıkım kararı yerine getirilmesi için çalışma başlatıldı. Yapı kayıt belgesi iptal edilen ve hukuki süreci tamamlanan yapılar, jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında 7 saatte yıkıldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Marmaris'in dünyaca ünlü kırsal turistik mahallelerinde yıkımların önümüzdeki ocak ayı sonu kadar devam edeceğini bildirdi. Bozburun Mahallesi'ndeki kaçak 49 yapının daha yıkılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yıkımdan görüntü-Bozburun Mahallesi'nin havadan görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine mevsimin ilk karı yağdı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Para Cezası, Türk Lirası, Market, Kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika


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