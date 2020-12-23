DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

Koronavirüsten ölen doktor, ikiz çocuklarına doyamadı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, dün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Aile Hekimi Dr. Soner Oğuz (48), ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

19 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 1.5 yaşındaki kızı Naile Oğuz'u kaybeden Dr. Oğuz'un (48); 17.5 yıllık özlemle bekleyişin ardından tüp bebek yöntemi ile dünyaya gelen ve şu an 2.5 yaşında olan ikiz çocukları Ertuğrul ve Buse Oğuz'a doyamadan öldüğü öğrenildi.

Çivril ilçesinin Çıtak Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Dr. Soner Oğuz, 10 gün önce koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine test yaptırdı. Covid-19 testi pozitif çıkan Dr. Oğuz, Çivril Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşan Dr. Oğuz, entübe halde Denizli'deki Özel Sağlık Hastanesi'ne sevk edildi. İki çocuk babası Dr. Oğuz'dan dün sabah acı haber geldi. Dr. Oğuz, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SON PAYLAŞIMI, 'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİN'

Dr. Oğuz'dan geriye ise, geçen 17 Aralık günü, hastanedeki tedavisi sürerken sosyal medya hesabından yaptığı, "Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım, salı akşamı dayanılmaz hale geldi…3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım, akşamında Covid (+) olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek. Neredeyse son nefesim kalmıştı… 112 ile acile gittim. Soluk, herhalde 30 dakika daha gecikse ben de sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum…Halen yaşıyorum ama bu sene neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun, sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen…2-3 gün aranızda olamayacağım biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım…Beni arayan mesaj çeken herkese teşekkür eder sevgi ve saygılarımı sunarım. Sağlık, önce sağlık lütfen...Dikkat edin" yazılı paylaşım kaldı.

LOJMANA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Dr. Oğuz, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çıtak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dr. Oğuz'un görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi, başka doktor olmaması nedeniyle kapalı kaldı. Eşi Gülten ve ikiz çocukları Ertuğrul ve Buse'yle birlikte kaldığı Aile Sağlığı Merkezi'nin yanındaki lojmana Türk bayrağı asıldı.

19 YIL ÖNCE BİR BEBEĞİNİ KAZADA KAYBETMİŞ

Koronavirüsle mücadelede yaşadığı mahalledeki vatandaşları sık sık uyardığı belirtilen Dr. Oğuz'un 2001 yılında Çivril ilçesi Hadim Mahallesi'nde trafik kazası geçirdiği ve ilk evliliğinden olan 1.5 yaşındaki kızı 'Naile Oğuz'u bu kazada kaybettiği öğrenildi. 20 yıl boyunca doğup büyüdüğü mahalleye doktor olarak hizmet veren Oğuz, ikinci evliliğinde uzun yıllar çocuk hasreti çektiği ve tüp bebek yöntemiyle ikiz bebek sahibi olduğu ortaya çıktı. İki çocuğuna doyamadan koronavirüs nedeniyle can veren sevilen doktorun ölümü, ilçede üzüntü yarattı.

'İYİLİK MELEĞİYDİ'

Oğuz'un kayınpederi Muhammet Birgili, damadının çok iyi bir insan ve doktor olduğunu belirterek, "Kendisini koronavirüs nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüz. Çok iyi bir doktordu. 20 yıldır bu mahallede görev yapıyordu, burada yaşıyordu. Ne olduysa son 1 haftanın içinde oldu. Herkese yardım ederdi, kimseyi geri çevirmezdi. Ondan geriye kızım ve iki torunum kaldı. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Mahalle sakinlerinden Serdar Oçan, Aile Hekimi Soner Oğuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirti, "Her gelene yardım ederdi. Çok iyi bir kalbi vardı. İyilik meleğiydi. Mahallemiz için acı bir kayıp oldu" diye konuştu.

'ÇOCUKLARINA DOYAMADAN HAYATA VEDA ETTİ'

Dr. Oğuz'un kuzeni Serkan Demir, yaşamını yitiren dayısının oğlunun yaşama bağlı, memlekete yararlı bir insan olduğunu kaydederek, "Koronavirüs döneminde çok yoğun çalıştı. İnsanları sürekli hastalığa karşı uyardı. Kendini insanlığa adamış bir hekimdi. İkiz bir oğlu ve bir kızı var. Geriye onlar kaldı. Trafik kazasında 19 yıl önce bir kızını kaybetmişti. Daha sonra eşinden ayrılınca ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikte uzun süre sonra tüp bebek yöntemiyle çocukları oldu. Çocuklarına doyamadan hayatta veda etti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Aile Sağlığı Merkezi'nden görüntü

-Aile Sağlığı Merkezi girişindeki nottan görüntü-Aile Hekimi Dr. Soner Oğuz'un isminin yazılı olduğu tabeladan görüntü-Türk bayrağı asılan lojmandan görüntü-Oğuz'un kayınpederi Muhammet Birgili ile röp.-Mahalle sakini Serdar Oçan ile röp.-Kuzen Serkan Demir ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kartalkaya'da pistlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da, kar makinelerinin de takviyesiyle kar kalınlığı 1 metreye ulaşarak kayak yapılabilecek hale geldi.Bolu'da 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya kayak merkezinde 70 kilometreyi bulan 25 pistte sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. 14 Aralık'ta açılması planlanırken, kar miktarının yetersiz kalması nedeniyle sezon açılışı 25 Aralık'a ertelenen kayak merkezinde pistler kayak yapılacak hale geldi. Sezon öncesi son hazırlıkların yapıldığı pistlerde kar kalınlığı, kar makinelerinin de takviyesiyle 1 metreyi buldu. Kar yağışları ve kayak merkezinde bulunan kar jetleri sayesinde pistlerdeki kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kartalkaya'dan görüntüler-Pistlerin görüntüsü-Yığılan karlar-Kar makinelerinin çalışması-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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GAZ BAŞKA TANKERE AKTARILDI

Sivas'ta oksijen yüklü tanker devrildi, yol kapatıldı (2)

Kaza sonrası olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolün ardından firmaya ait başka bir tanker kaza yerine geldi. Ekipler tarafından devrilen tankerdeki oksijen, başka bir tankere aktarıldı. Aktarım öncesi ise itfaiye ekipleri tarafından olası bir yangına karşı devrilen tankerin etrafı su ile yıkandı. Tanker vinç ile kaldırıldıktan sonra yolun tekrar trafiğe açılacağı belirtildi.