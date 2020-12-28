DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

28.12.2020 20:39
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

İTFAİYE, KARAYOLUNDA BOTLA 4 KİŞİYİ KURTARDIAntalya'yı sağanak vurdu (3)Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer alan Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İTFAİYE, KARAYOLUNDA BOTLA 4 KİŞİYİ KURTARDI

Antalya'yı sağanak vurdu (3)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer alan Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İtfaiye ekipleri yolda suda mahsur kalan servis aracı içerisindeki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı alarm' verdiği iller arasında yer Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde özellikle Konyaaltı ilçesinde yer alan Liman, Hurma, Sarısu, Uncalı, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bir yol sular altında kalırken, ilçede yer alan bazı derelerin de taştığı görüldü.

'YOLLAR SUYLA DOLDU'

Yollar suyla dolarken bazı araçlar suda kalarak yardım bekledi. Ekiplerin gelmesiyle araç içerisinde kalanlar kurtarılırken, bazı vatandaşlar ise ekiplerin gelmesini bekledi. Yağmurun etkisiyle rögar kapakları yerinden çıktı. Vatandaşlar su birikintileri arasında yolun karşısına geçerken zorlandı. Sağanağın şiddetli seyrettiği Antalya'da yolların suyla dolması ve etkisiyle çöp konteynerleri devrildi.

'İTFAİYE BOTLA ARAÇTAKİLERİ KURTARDI'

Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde suyla dolu yoldan geçmek isteyen bir servis aracı mahsur kaldı. İçerisindeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede ihbarın olduğu yere gelen ekipler, servis aracı içerisindeki 4 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDILAR

Demokrasi Kavşağı'nda alt geçidin suyla dolması nedeniyle 2 otomobil mahsur kaldı. Ayrıca alt geçitteki tramvay yolu da su altında kalınca tramvay ilerleyemeyerek geri döndü. Alt geçidin girişleri polis tarafından kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konyaaltı, Antalya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İlk yarının bitiş düdüğü sonrası ortam gerildi! Hakem kırmızı kartına başvurdu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı Vodafone'da bir gol daha! Meşin yuvarlak ikinci kez ağlarla buluştu Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik         
19:58
ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Giroir, Kovid-19'un mutasyonlu türünün ülkesinde de olabileceğini söyledi         
19:19
Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti Köpeğe çarparak ölümüne neden olan motosiklet sürücüsünün sözleri yok artık dedirtti         
18:44
Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı         
17:59
Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı         
16:53
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Muharrem İnce: Ben 'CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim ama 3 günde bire düştü Muharrem İnce: Ben 'CHP'de haftalık skandallar eksik olmuyor' demiştim ama 3 günde bire düştü         
14:59
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 20:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei