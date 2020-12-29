DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 22

29.12.2020 16:23
DHA YURT BÜLTENİ - 22, System.String[]

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDUŞizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini rehin aldı (2)İslahiye'de tartıştığı annesini tüfekle vurduktan sonra kendisini eve kilitleyen ve polis ekiplerinin 45 dakika süren çabasının ardından ikna edilen Uğur Dönmez, gözaltına alındı.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU

Şizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini rehin aldı (2)

İslahiye'de tartıştığı annesini tüfekle vurduktan sonra kendisini eve kilitleyen ve polis ekiplerinin 45 dakika süren çabasının ardından ikna edilen Uğur Dönmez, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise tüfekle başına ateş edilen Vesile Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GAZİANTEP

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Vali Ayaz: Çankırı'da koronavirüsten 282 kişi hayatını kaybetti

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 282 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Vaka sayılarındaki gerileme hastaneye daha geç yansıyor. Önümüzdeki süreçte tedbirlere devam etmemiz gerekmekte" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kentte koronavirüs vaka sayılarında azalma yaşandığını söyleyen Vali Ayaz, "Vaka sayılarındaki gerileme hastaneye daha geç yansıyor. Ülke genelinde de bir gerileme mevcut ama biz il olarak yeni dalgada çok kötüleşmemiştik. Önümüzdeki süreçte tedbirlere devam etmemiz gerekmekte. Ev ziyaretlerine bir süre daha ara vermeliyiz. Vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz o. 65 yaş üzeri hasta sayımızı bir türlü düşüremiyoruz. Vaka sayılarındaki düşüşe göre 65 yaş üzerindeki vaka sayılarının düşüşü daha az. Bugüne kadar toplam vefat sayısı 282 oldu. Bugüne kadar koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ise 2 milyon 249 bin 624 lira ceza yazıldı" diye konuştu.Vali Ayaz, kendisinin de Covid-19 aşısı yaptıracağını belirterek, "İlimize gelecek ilk parti aşıların tamamı sağlık çalışanlarımıza yapılacak. Ben dahil hiç kimseye sağlık çalışanlarımız aşılanmadan aşılama yapılmayacak. Ben de sıramı bekleyeceğim. Benim aşı ile ilgili herhangi bir çekincem yok. Bilime de inanıyorum, bilim insanlarımıza da inanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Vali Abdullah Ayaz'ın konuşması-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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26 bin nüfuslu ilçede vaka sıfırlandı

MERSİN'in Bozyazı ilçe Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını duyurdu.

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, 26 bin nüfuslu ilçede koronavirüs vakasının sıfırlandığını bildirdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulan ilçede, yeni pozitif vakaya rastlanılmadığı kaydeden Başkan Çetinkaya, "Edindiğimiz bilgiye göre bugün ilçemizde pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Bu iyi haberin kalıcı olması için sosyal mesafeye uymak ve rehavete kapılmamak gerekiyor. Göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Evde kal Bozyazı" dedi. Başkan Çetinkaya, duyuruyu belediyenin sitesinde de paylaşarak vatandaşın rehavete kapılmadan dikkatli olmasını istedi.

Bozyazı ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz (49), bir süre önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Koronavirüs, İslahiye, Çankırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika


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