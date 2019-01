Dha Yurt Bülteni -23

UKRAYNA'DA ÖLDÜRÜLEN BUKET'İN CENAZESİ HATAY'A GETİRİLDİUKRAYNA'nın Harkov kentinde, arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile birlikte Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız'ın cenazesi, Hatay 'ın Samandağ ilçesindeki baba evine getirildi. Cenazeyle birlikte Hatay'a gelen Buket'in babası Levent Yıldız , "Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor" diye feryat etti. Ukrayna 'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülmüştü. İki genç kızın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, olayın ardından İstanbul 'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Babası tarafından teslim alınan Buket Yıldız'ın cenazesi havayolu ile önce İstanbul'a oradan da yine havayolu ile memleketi Hatay'a getirildi. Cenaze daha sonra karayolu ile Samandağ ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi 'nin morguna konuldu.'HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİK'Kızını kaybetmenin acısını yaşayan baba Levent Yıldız, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği değil, başlamayacağı bir yerdeyiz. Hayallerini gerçekleştiremedik. Acılarımız bitmiyor. Ama acılarımızı unutup kadın şiddetine karşı ne varsa ön plana çıkaracağız. İnşallah bunların daha büyük acılara dönüşmemesini sağlayacağızö dedi. Buket Yıldız'ın cenazesinin, Samandağ ilçesinde saat 11.00'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------HavalimanıCenaze aracıBabanın açıklamalarıCenazenin morga getirilmesiYakınlarının ağlamasıDetaylarHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,========================SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Türkiye 'deki çeşitli birliklerden Gaziantep ve Şanlıurfa 'ya gönderilmek üzere yola çıkan tank yüklü askeri konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Askeri araçların geçişinden detaylarHaber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),========================SOBADAN ZEHİRLENEN GELİN İLE KAYINVALİDESİ, HASTANEYE KALDIRILDIİZMİT'te, uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Belgin Çımagil (44) ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, tedavi altına alındı. Yeni Mahalle Senem Sokak'ta yaşayan Belgin Çımagil ile kayınvalidesi Aysel Çımagil, gece evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Belgin Çımagil'i cep telefonuyla arayarak ulaşamayan yakınları, eve geldi. Yakınları, Belgin ve Aysel Çımagil'i baygın halde görünce 112 Acile haber verdi.Yakınlarının yüzünü yıkamasıyla kendine biraz olsun gelen Belgin Çımagil, bir yakını tarafından sırtına alınarak ambulansa doğru taşındı. Baygın haldeki Aysel Çımagil ise sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Belgin Çımagil, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, Aysel Çımagil ise İzmit Seka Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Zehirlenen kadınların ambulansa bindirilmesi-Zehirlenen kadınların hastaneye getirilmesi-DetayHaber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/ GÖLCÜK (Kocaeli)===============MANİSA'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDUMANİSA'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, Şehzadeler ilçesindeki birçok ev ve işyerinde su baskınlarına neden oldu. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerindeki suyu boşaltmaya çalıştı. Sabah erken saatlerde başlayan ve etkisini akşam saatlerinde arttıran sağanak yağmur Manisa 'nın bir çok kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Kentin Şehzadeler İlçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerinde su baskınları olurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle 420 ve 421 sokak bölgelerindeki evlerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar, buldukları kompresör ve dinamo yardımı sayesinde yağmur sularını evlerinden dışarıya tahliye etti. Kentteki trafik de olumsuz etkilendi."GÖRÜYORSUNUZ ANLATMAYA GEREK YOK"421 sokak üzerinde ikamet eden ve evini su basan bir diğer vatandaş Hasan Aydın ,"Evimize yağmur suyu bastı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Herşey gözümüzün önünde. Bir tane kompresör bulduk, komşudan hortum aldık kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Su baskını yaşanan evlerden ve bahçelerinden görüntü-Vatandaşların suyu tahliye etmelerinden görüntü-Vatandaşlar Hayrettin Tazegül ve Hasan Aydın röp.-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=====================POLİSTEN TOMBALA BASKINIKONYA'da tombala oynatıldığı tespit edilen bir işyerine yapılan baskında 24 kişiye idari işlem yapılırken, kumar oynattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Horozluhan Mahallesi Güneykışla Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde tombala oynatıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, işyerini takibe aldı. İşyerine çok sayıda kişinin giriş çıkış yaptığını belirleyen polis, baskın düzenledi. Baskında tombala makinesi, çok sayıda tombala kartı ve pulu ele geçirildi. İşyeri çevresinde bulanan güvenlik kameralarının ise polis baskınlarını önceden görebilmek için işletmeci tarafından kurulduğu öğrenildi. Polis, içerde bulunan ve tombala oynayan 24 kişiye idari işlem yaparken, kumar oynatılmasına yer temin eden işletmeci ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Tombala makinesinden detayPolisin işyerine işlem yapmasıİşyeri dışından detaylarHaber-Kamera: Tolga YANIK/ KONYA=======================================