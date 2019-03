Dha Yurt Bülteni -23

Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladı (3)PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım toplantısına katıldı.

PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otelde düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, altyapıdan, ulaşıma, turizm destinasyonlarından, Asi Nehri ıslahına kadar her ilçe için ayrı ayrı hazırlanan projelerini basına ve halka tanıttı.



'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'



Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Hatay'ın inanç turizminden kültür turizmine, spor turizminden doğa turizmine, deniz turizminden birçok turizme alınanda çok daha iyi faydalanabileceğini belirterek, "Ama dün akşamdan bu yana Hatay'da yaşadığım hayal kırıklığını da söylemek zorundayım. Şu andaki belediyecilik anlayışı ile Hatay bu fırsatlardan yararlanabilir mi? Çok üzüldüm gerçekten siyaset olsun diye söylemiyorum. Hatay'ın yollarını görünce çok üzüldüm. Bugün iyi yönetilemeyen ülkelerdeki şehirlerin yolları bile Hatay'ın yollarından daha iyi oldu. Hatay bunu hak etmiyor. O yüzden Hatay hak ettiği bu yenilikleri yakalamalıdır" diye konuştu.



'6 OK SÖZDE KALMIŞ'



CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek 31 Mart'ta değişimin yakalanması gerektiği vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Hatay, Gaziantep gibi olmak istiyor. Kahramanmaraş, Adana, Mersin gibi olmak istiyor. Sakın ha sakın Hatay, Muğla gibi olmasın. Aydın, İzmir, Bursa'da Nilüfer gibi olmasın, Ankara da Çankaya gibi olmasın. Yani CHP gibi karanlık zihniyetlerin olduğu yerler gibi artık Hatay olmasın. Bunun içinde 31 Mart'ta bu değişimi yakalamalıyız. Bu ne kibir, bu ne küstahlık ben böyle bir şey görmedim. Bunlar diyor ya 6 ok hepsi var. Halkçılık var, milliyetçilik var. Hepsi sözde kalmış. Ama inanıyorum ki, 31 Mart'ta Hatay halkı hemşerilerimiz öyle bir tokat atacak ki, haddini bildirecek. Sandığa gömecek ki o zaman belki insanlıktan nasibini alabilirler. 'Efendim bizde milliyetçilik var' diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz ortaya çıkıyor. İşte fotoğraflar. Bölücü başının posterleri altında siyaset yapıyorsunuz. Sizin adaylarınız içinde DHKPC'li var. PKK'lı var. Siz bir defa ittifakı PKK ile yaptınız. FETÖ ile yaptınız. DHKPC ile, TİKKO ile ne kadar terörist varsa. Ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mu milliyetçilik ? "



'HATAY'DA BELEDİYECİLİK EKSİK'



Bakan Çavuşoğlu, Hatay'ın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Hatay, serhat şehridir. Medeniyetlerin burada başladığı ve yaşadığı bir şehirdir. Hatay'ın tek ihtiyacı vardır, o da belediyeciliktir. Hatay'ın tek eksiği vardır. O da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki eksikliktir. Hiçbir şey yapılmamasıdır. Bir şehirde hiçbir şey yapılamaz mı? Memleketin bir evladı olarak utandım. Muğla'da pis sular denize akıyor. Aydın'da Kuşadasında ceşme suları tuzlu. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu çağda bu şehirlerimizi geri görmekten utanç duyuyoruz. İzmir'de CHP'liler artık isyan ediyorlar. Gelin artık diyorlar" dedi.



Bakan Pakdemirli: Taraftar patateslerimiz de piyasaya çıkabilecek (2)



TANZİMDE PİRİNÇ SATIŞI BAŞLADI



Niğde'de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlarda pirinç satışımız başladı. Kilogramı 6 lira ve 5 kiloluk paketlerde satılıyor" dedi. Tarımın normal şartlarda siyaseti olmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:



'GÜNLÜK SİYASET İÇERİSİNDE TARIM OLMAMALI'



"Herkes ağzına bir şey doluyor ve tarımı kötülüyor. Günlük siyaset içerisinde tarımın olmaması lazım. Gerçekten bu kadar eleştirel durumda mıyız ' Avrupa'da tarımsal hasılada Türkiye 1'inci sırada, dünyada 7'inci sıradadır. Aslında dünyada toprak kaynaklarının 17'inci sırada olmasına rağmen. Türkiye'nin her alanda ilk 10'a girme hedefleri var. Tarımda bu ipi göğüslemişiz. Yeterli mi' Hayır değil, problemler var ve hepsinin farkındayız. Küçükbaşta ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sıradayız. Yani genel anlamda baktığınız zaman günlük siyasette anıldığı gibi değil. Bu başarı çiftçimizin, köylümüzün başarısıdır. Büyükbaş sayısı 17 milyon, küçükbaş 45 milyon, kanatlı ise 360 milyon sayısına gelmiş. 2002 yılında tohum üretimimiz 1 milyon 10 bin ton üretimle 11'inci sıraya gelmişiz. Niğde ve Nevşehir'de patates tohumuyla ilgili çok iyi yerlere gelmişiz."



ÇİFTÇİMİZ, ELEKTRİĞİ YÜZDE 12 DAHA UCUZ KULLANACAK



Niğde'de çiftçilere birçok destek yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Çiftçimiz elektriği yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle herhangi bir borcu varsa, bunları yeniden yapılandıracağız. Tarım ve Kredi Kooperatifleri çiftçimiz için önemli bir kuruluş. TARSİM sigortasına Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden yaptıran üreticiler sigorta bedelini hasat döneminde yapacak. Yağışın, selin, hortumun ne zaman geleceği belli değil, küçük bir parayla kafamızı rahatça yastığa koyabileceğiz. Eğer yem alacaksak besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek. 90 gün vadeli faizsiz mazot alabilecek. Toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla arpa alabilecek."



Özgür Özel: Vaat edecekleri bir şey yok







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de beka sorunu olmadığını belirttiği konuşmasında iktidarı eleştirerek, "Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar" dedi.



Yalova Belediye Başkanı ve CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman ile belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ile il yönetimi ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Özgün Özel, iktidarı eleştirerek, "Umudu tükettiği için artık korkunun siyasetini yapan birilerini dinlemek zorundayız. Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlarö dedi.



Toplantıda CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman da bir konuşma yaptı. Salman, ardından meclis üyesi adaylarını tanıttı.



Ambulans ile polis aracı çarpıştı: 5 yaralı







KONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mustafa Kaynak yönetimindeki 42 A 7655 plakalı araç ile Muhammed Önce yönetimindeki 112 Acil Servis'e bağlı 42 ANG 02 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Muhammed Önce, sağlık görevlileri Sare Nur Ahcı, Sevgi Sevin ile polis memurları Mustafa Kaynak ve Mehmet Tencere yaralandı. Yaralılar, başka ambulanslarla yakındaki Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



İnegöl'de usulsüz ehliyet operasyonu: 50 gözaltı (2)



44'Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST



Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan ehliyet sınavlarında başarısız olan kişileri usulsüz yollardan yüksek fiyatlarda ehliyet sahibi yapan sürücü kursu sahipleri ve ehliyet alan 50 kişi'den 44'ü gözaltına alındı. 50 kişiden 44'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sının sorgulamaları sürüyor.



MARMARİS'TE YABANCI DİL BİLEN BEKÇİLER GÖREVLERİNE BAŞLADI







MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, hizmet içi meslek eğitimlerini tamamlayan, İngilizce, Rusça ve Almanca bilen 18 bekçi kurban kesilip düzenlenen törenle görevlerine başladı.



Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi hizmet içi meslek eğitimlerini tamamlayan ve görevine başlayan bekçiler için saat 20.00'de düzenlenen törene Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ve polis memurları törene katıldı. Kaymakam Yüksel ve protokolün bekçileri selamlaması ardından dualarla kurban kesimi gerçekleştirildi.



Törende konuşan Kaymakam Yüksel bekçilere seslenerek, "Marmaris'in huzur ve güveninin sağlanması için polis arkadaşlarımızla beraber önemli bir görevi icra edeceksiniz. Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi noktasında büyük katkı sağlayacağınıza inanıyorum" dedi.



Törende konuşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan ise göreve başlayan bekçilerin yöreyi çok iyi bildiklerini belirterek, "Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan ve yöreyi çok iyi bilen 18 bekçimiz bugün itibariyle polis arkadaşlarımıza destek olmak için görevlerine başladı. Yaz nüfusu 1 milyona ulaşan ilçemizde özellikle gece görev alacak olan bekçilerimiz, polislerimizle beraber olan huzur ve güvenin artırılmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



Konuşma ardından Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Tan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, bekçilere düdüklerini teslim ederek başarılar diledi. Düdüklerini teslim alan 18 bekçi, 2'şerli gruplar halinde mahalle ve sokaklara dağıldı.



TÜRKİYE'NİN İLK 'MASAL ÖĞRETMENLERİ' YALOVA'DAN







YALOVA'da Türkiye'nin ilk 'masal öğretmenleri' eğitime başladı. Gönüllü 15 öğretmen serbest etkinlik saatlerinde öğrencilere 'Masal Dersi' verecek.



'Masal Dersi' uygulaması için pilot il olarak seçilen Yalova'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Masal Atölyesi'nin iş birliğiyle öğretmenlere yönelik 'Çocuk Masal Anlatıcılığı' seminerinin lansmanı ve sertifika töreni düzenlendi. Uygulama Oteli'nde düzenlenen lansman ve törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. 'Masal Dersi' projesinde, serbest etkinlik saatlerinde çocuklara masal anlatılarak verdikleri tepkiler gözlemlenecek gelişimleri, öğrenci ve öğretmenlerle iletişimi ve hayalgücü gelişimleri izlenerek raporlanacak.



'NİCE HAYALLERİN PEŞİNDEN GİDEN ÇOCUKLAR YETİŞECEK'



Çocuk masalı anlatıcısı Bağcan Toraydın tarafından verilen eğitim seminerlerinin ardından 15 gönüllü öğretmene sertifikaları verildi. Törende konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Masal Dersi projemiz okullarımızda serbest etkinliklerde çocuklarımızın empati yeteneği güçlü, araştıran, düşünen ve ülkesi için gayret gösterecek, daha nice hayallerin peşinden gidecek şekilde yetişmelerine vesile olacaktır. Projede emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğretmenlerimizin hiçbir ücret talep etmeden bu projeye sahip çıkmaları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



'İLK MASAL ÖĞRETMENLERİ OLDULAR'



Çocuk masalı anlatıcısı Bağcan Toraydın ise yaptığı açıklamada Masal Dersi'nin Türkiye için bir ilk olduğunu söyledi. Toraydın, şöyle konuştu:



"Masal Dersi'ni çocuk masal anlatıcılığı ve çocuk masalları olarak ele almamız lazım. Bununla ilgili ilk akademik çalışmayı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yaklaşık 2 sene önce yaptım. Burada masal anlatıcılığını ve çocuk masalı anlatıcılığını bir birinden ayırdım. Bu çalışmayı yaparken bir anlatıcılık sitemi geliştirdik. Bu sistemin ismi metronomik anlatım usulü. Bu usulleri şu anda burada öğretmen arkadaşlarımıza anlattım. Onlar birer çocuk masal anlatıcısı oldular. Hem de masal dersini ilk uygulayacak Türkiye'nin ilk masal öğretmenleri oldular. Müfredatla ilgili bu tabi önemli bir gelişme. Dünya standartlarında böyle bir eğitim bloğu yok. Biz dünyaya Yalova'dan bir ders armağan ettik. Bu armağan etmiş olduğumuz ders de Yalova'dan çıktı. Bu nedenle Yalova Milli Eğitim Müdürü'ne ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Türkiye için ve dünya için bir ilk. Hem ulusal hem uluslar arası düzeyde ilk defa masal bir ders müfredatı olarak okullarda okutulacak. Serbest etkinlik saatlerinde şu an pilot il olarak Yalova'da uygulanıyor. Onlar seçmeli ders dediğimiz bir ders saatini masal dersi olarak yapacaklar. Bizim için önemli olan taraf şu; masalı sadece anlatmak değil gözlemlemek ve raporlamak da çok önemliydi. O yüzden çocuklarımızın, öğrencilerimizin öğretmenleriyle olan etkileşimini ve iletişimini daha iyi seviyeye getirecek bir ders platformudur bu."



Yapılan konuşmaların ardından Yalova Valisi Muammer Erol tarafından masal dersi verecek olan öğretmenlere sertifikaları verildi.



