Dha Yurt Bülteni -23

Çavuşoğlu: ABD'nin Golan Tepeleri kararını kabul etmiyoruz DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump, sözde Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı.

Çavuşoğlu: ABD'nin Golan Tepeleri kararını kabul etmiyoruz







DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump, sözde Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı. Bu topraklar Suriye topraklarıdır. Bunu büyük bir marifetmiş gibi şova dönüştürdü, yanı başında da Netanyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız, bunu kabul etmemiz mümkün değildirö dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Memur-Sen'in Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki toplantıya katıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu kabul eden kararnameyi imzalamasına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Biraz önce ABD Başkanı Donald Trump, sözde Golan Tepeleri'nin İsrail toprakları olduğunu kabul eden bir belgeye imza attı. Bu topraklar Suriye topraklarıdır. Bunu büyük bir marifetmiş gibi şova dönüştürdü, yanıbaşında da Netanyahu. Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün Suriye rejimi ile ilişkilerimizin bu boyutta olması böyle bir kararı kabul etmemizi gerektirmez. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti ilkeli tutum sergilemiştir." dedi.



'NETANYAHU'YA SEÇİM HEDİYESİ'



Mevlüt Çavuşoğlu, atılan imzanın İsrail'in işgalini meşrulaştırmayacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:



"Buralar Suriye ve Suriye halkının topraklarıdır. İmza, İsrail işgalini meşrulaştırmaz. Trump'ın bu imzası, şu anda seçim öncesinde zor durumda olan Netanyahu'ya adeta seçim hediyesidir. Yolsuzlukla sorgulanan, hukuk önünde hesap veren Netanyahu'ya bu hediyenin faydası olmaz. Kendi halkını bile bölen, bugün de Gazze'yi bombardımana tutan bu zalime ne yapsanız faydası yok, bu yüzden ABD'nin bu çabaları beyhudedir. ABD'nin hukuk tanımaz kararlarını biz kabul etmiyoruz. Uluslararası hukuku hiçe sayan, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan adımları ardı ardına görmeye başladık. Önce büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştır, sürekli İsrail zulmüne verdikleri destek ve şimdi Golan Tepeleri'ni işgaline meşruiyet çabaları. Türkiye sonuna kadar bu konuda gereğini yapacaktır. Tek taraflı adımları biz desteklemiyor, kabul etmiyoruz. Her platformda ne gerekiyorsa onu yapacağız."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Bakan'ın konuşması



Detaylar



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,



==============================



Kılıçdaroğlu: Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar (2)



ÇAYCUMA'DA KONUŞTU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak mitinginin ardından Çaycuma ilçesine geçti. Seçim otobüsünden halka seslenen Kılıçdaroğlu, mevcut belediye başkanı ve adayı Bülent Kantarcı'ya destek istedi. Çaycuma'nın son 5 yılda Avrupa kenti olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çaycuma, ilk geldiğim günle bugün geldiğim gün arasında büyük farklar yaşayan bir ilçemiz. Çalışkan bir belediye başkanımız var. Çaycuma'yı Avrupa kenti gibi yaşanabilir bir kent haline getirdi. Emek harcadı, insanlar arasında ayrım yapmadı. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Çaycuma için mücadele etti. Hepinizin önünde sayın başkana teşekkür ediyorum." dedi.



82 milyonun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kavga etmek istemiyoruz. Birilerine iftira atmak istemiyoruz. Hakkı hukuku ve adaleti savunuyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes bayrağını sevdiği sürece, vatanını sevdiği sürece, insanını sevdiği sürece başımızın üstende yeri vardır. Hiçbir zaman vatandaşımızı neden şu partiye bu partiye oy verdin diye özel bir suçlama getirmedim. Her vatandaşın takdiri benim başımın üstüne ama ben geçmişte AK Parti'ye oy veren vatandaşlarıma seslenmek isterim. Geçmişte oy vermiştir ama şimdi oturup düşünmesi lazım. 17 yıl ne oldu? 17 yıl ne istediyse verdiniz. Yani vergi istedi verdiniz. 70 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. 500 milyar dolarlık borçlandırma yapıldı. Bütün bu paraların sonunda ne oldu. Bütün bu paraların sonunda vatandaş soğan kuyruğuna sokuldu. O zaman düşünmemiz lazım. Bütün bu paralar nereye gitti. Neden şimdi bu vatandaş soğan patates kuyruğunda? Neden bunların önlemi alınmadı? Neden Türkiye üretimden koparıldı? Soralım derken kavga edelim demiyorum. Her insan bunu kendi vicdanına bunu hesabını yapmalı. Her insan kendini vicdanında 'ne istediyseniz verdik biz size. O zaman 17 yıl sonunda neden bizi soğan kuyruğuna soktunuz?' demesi lazım. Bunu vatandaşın sorması lazım."



Siyasetin bir hizmet yarışı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyaset kavga alanı değildir. Siyaset iftira alanı değildir. Siyasetçi hesap verdiği müddetçe bir ülkede huzur olur, bir ülkede barış olur. Bir ülkede yolsuzluk olmaz. Her kuruşun hesabını siyasetçinin topluma vermesi lazım." dedi.



Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kılıçdaroğlu'na konuşmasının ardından ilçedeki mozaiklerin figürleriyle yapılan cam sanatı eseri hediye etti. Kılıçdaroğlu daha sonra seçim otobüsüyle Bartın'a hareket etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Konuşması



Detaylar



ZONGULDAK



========================



Kılıçdaroğlu: Kaybetmeye başlayınca bel altı vurmaya başladılar (3)



BARTIN'DA HALKA HİTAP ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'tan Bartın'a geldi. Kılıçdaroğlu seçim otobüsünden halka seslendi. Belediye Başkanı Adayı Mehmet Arslan'a destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Bütün Bartın'ı kucaklayacaksınız. Hiçbir ayırım yapmayacaksınız, herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Bu mahalle bana oy vermedi diye, o mahalleye hizmet götürmeyeceğim diye bir düşünce içerisinde olmayacaksınız. Ancak bir mahalle fakirse oraya pozitif ayrımcılık yapabilirsiniz. Onun dışında bütün Bartın'ı kucaklamasını isterim. İkincisi bütçe görüşmelerinde dedim ki asgari ücret net 2 bin 200 olmalı, bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 liradır. Ama burada Bartın'da 2 bin 20 lira, şimdi bizim başkan gelecek sizlerin oylarıyla koltuğa oturacak ve 1 Nisan'dan itibaren Bartın Belediyesi'nde asgari ücretle çalışan herkesin aylığı 2 bin 20 değil, 2 bin 200 lira olacak. Verdiğimiz sözün arkasında duracağız. ve 3'üncü hiç kimsenin işine son vermeyeceksin Sayın Başkan, kimsenin aşıyla işiyle uğramayacaksın. Yeter ki çalışsın alın teri döksün çalışsın. Hepinizden Belediye Başkan Adayımıza destek istiyorum."dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Zonguldak Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'da gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Konuşması



Detaylar



BARTIN



======================



Bakan Soylu: Listeleri Kandil yazdı verdi (4)



KIRIKKALE'DE KONUŞTU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da ki programın ardından Kırıkkale'ye geçerek burada AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde konuşan Bakan Soylu, Irak'ın kuzeyinde devlet kurulmak istendiğini, ancak bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engellediğini söyledi. ABD'nin bölgeye binlerce TIR silah gönderdiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Yapmak istediği şuydu, hemen 20 kilometrelik burnumuzun ucunda istedikleri zaman Türkiye'yi karıştırabilecek anlayışı, bir gücü orada tutmaktı. Bize ne dedi Amerika; 'Afrin'e giremezsin' Türkiye buna müsaade etmedi" dedi.



Türkiye'nin Afrin operasyonuyla dünyaya mesaj verdiğini kaydeden Bakan Soylu, "Kıymetli Kırıkkale'liler dünyaya Tayyip Erdoğan bir mesaj bıraktı; 'Ey dünya benim coğrafyamda kimse bana rağmen kimseye oyun kurdurtmayız' " diye konuştu.



Görüntü dökümü:



Mitingten görüntü



Soylu'nun konuşması



Genel detay



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE-DHA



==========================



Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (3)



ARSİN OSB'DE İLK DOĞAL GAZ VERİLDİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Of'taki programının ardından Arsin ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) incelemelerde bulundu. Burada Arsin OSB'ye ilk doğalgaz verilmesi programına katılan Bakan Varank "Sayın bakanımız Berat Albayrak'ın söz verdiği OSB'ye doğal gazımızı kavuşturmuş olduk. Bu doğal gaz 42 kilometre öteden buraya getirildi. İnşallah buradaki üreticilerimize ciddi bir avantaj sağlayacak. Biz nisan ayında buradaki Yatırım Adası'nın yönetici şirket sözleşmesini de imzalamış olacağız. OSB'mizin enerji nakil hatlarıyla ilgili olarak bu sene 3,6 milyon liralık bir kaynağı da buraya aktaracağız. Seçimden sonra da Sanayi Sitesi ile ilgili nasıl adımlar atabiliriz bunların planlamalarını yapacağız" dedi.



'BİZ YÜKÜNÜZÜ ALIYORUZ, SİZLER DE ÇABAMIZI KARŞILIKSIZ BIRAKMAYIN'



Bakan Varank, Arsin OSB'deki programının ardından karayolu ile, Trabzon'a gelerek, bir otelde düzenlenen 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanının istihdamla ilgili çok güzel müjdeler verdiğini söyleyen Bakan Varank, şunları dedi;



"Sosyal Güvenlik Kurumu teşviklerimizden 54 bin işyeri faydalandı. Devletimizin kasasından 1,2 milyar lira ödedik. Cumhurbaşkanımız istihdamla ilgili çok güzel müjdeler verdi. Aralık 2020'ye kadar işe alınacak her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca devletimiz ödeyecek. Nisan sonuna kadar, her bir ilave istihdamın 3 ay boyunca maaşını da biz ödüyoruz. Asgari ücret desteği, 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz aynen sürüyor. Biz yükünüzü alıyoruz, sizler de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Konu istihdam olduğunda, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz"



'BİZİM İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK BİR AĞIRLIĞIMIZ VAR'



Bakan Varank, Trabzonluların İstanbul'da çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a destek istedi. Bakan Varank, "Bizim İstanbul'da çok büyük bir ağırlığımız var. Trabzonlular İstanbul'da çok önemli bir yere sahipler. Ben buradaki kardeşlerimden İstanbul'u da unutmamalarını rica ediyorum. Sadece Trabzonlu olduğu için bu şehre hiçbir hizmeti geçmemişleri değil, Binali Yıldırım gibi hem Trabzon'umuza hem Türkiye'mize çok hizmetleri geçmiş bir ismi vefamızla mutlaka desteklemeliyiz. Sizlerden ricam, telefon rehberlerinizi çıkarmanız eşi, dostu, akrabayı aramanız Binali Yıldırım'a İstanbul'da da destek vermek üzere gayret göstermeniz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Bakan Varank tarafından Arsin OSB doğal gazın yakılması



-Bakanın açıklamaları



BOYUT: 645 MB



Haber Kamera: Uğur AYDIN-Selçuk BAŞAR/TRABZON,



======================



Down sendromlu gençler, dünyaca ünlü tablolara hayat verdi



BORNOVA Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla "Mona Lisa" ve"İnci Küpeli Kız" gibi dünyaca ünlü tabloların fotoğraflanarak filtre tekniğiyle canlandırıldığı bir sergi açıldı. Model olarak down sendromlu gençlerin yer aldığı 13 eserlik serginin geliri, İzmir Down Sendromlular Derneği'ne bağışlanacak.



İzmir Bornova Rotary Kulübü, Bornova Belediyesi, Bornova Rotaract Kulübü ve Efes Innerwhell Kulübü'nün iş birliğinde Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi'nde dünyaca ünlü eserlerin canlandırma tablolarının yer aldığı sergi açıldı. "Mona Lisa" ve "İnci Küpeli Kız" gibi eserlerin fotoğraflanarak canlandırıldığı sergide, model olarak down sendromlu çocuklar yer aldı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 13 eserin satışından elde edilen gelir ise yine İzmir Down Sendromlular Derneği'ne bağışlanacak. Serginin açılışı sırasında, dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun aşama aşama nasıl canlandırıldığı, İzmir Down Sendromlular Derneği üyesinin gönüllüğünde tekrar gerçekleştirildi.



"İLHAM KAYNAĞI OLALIM"



Bu yıl için farklı bir mottodan hareketle projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Uluslararası Rotary 2440'ıncı Bölge Federasyon Başkanı Alaeddin Demircioğlu, "Bu seneki mottomuz, "İlham kaynağı olalım" Biz özellikle toplumun ihtiyacı olan bütün faaliyet konularında hizmet ve proje üretiyoruz. Çok önem verdiğimiz konuların başında da toplum içindeki engelliler geliyor. Engellilerin mutlaka toplum içine dahil edilmesi, onların ayrışmaması ve bu konuda bir farkındalık yaratmak amacıyla 8 aydır çalışıyoruz. Projede ünlü tablolara engellilerin yüzlerini yerleştirerek onları onurlandırmak ve onları sanata kültüre dahil etmek amacıyla hareket ettik. Tüm paydaşlarımızla beraber bu konuda ciddi bir farkındalık yaratmaya çalıştık" dedi.



DOWN SENDROMLU CAN, VAN GOGH'U CANLANDIRDI



Projede model olarak yer alan down sendromlu Can Ural'ın annesi, aynı zamanda İzmir Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı Nevin Ural, "Proje çok heyecan verici bir projeydi. Yüzyıllardır çok sevilen eserlerin, tabloların bu çocuklarla beraber hayat bulması bu çocukların sevgilerini de ölümsüz kılmış oldu. Ben de oğlum Can ile birlikte bu projede yer almaktan çok mutluyum. Can da Van Gogh'u canlandırarak bu projenin bir parçası oldu. Önce tabloyu ona gösterdik ve tabloyu canlandıracağını anlattık. Bu çocuklar zaten pek çok dernek faaliyetlerinde yer aldığı için bu tür etkinliklerde zorlanmıyorlar. Bizim için sonuç önemliydi, sonuçtan da çok memnunuz" diye konuştu.



"İNANARAK BAŞLADIK"



Proje ile ilgili heyecanını aktaran Makyoz Filiz Koruyan, "Bu projeye Çağıl Fenike ile başladık. 1 buçuk yıl önce tablo canlandırma fikrimiz ortaya çıktı. Duygu Gümüştekin stylingi ile, Erden Mete fotoğrafçılığı ile bu projeye dahil oldu. Bir buçuk yılın bütün emeği şuanda burada sergileniyor. Projemizin tüm geliri down sendromlu çocuklara gönderilecek. Projeye inanarak başladık ve çok güzel dönüşler aldık" şeklinde konuştu.



Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergi 29 Mart tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Sergiden genel detay görüntüler



Alaeddin Demircioğlu ile röp.



Nevin Ural ile röp.



Filiz Koruyan ile röp.



Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

