Dha Yurt Bülteni - 23

Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)NOT: 'Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)' ek haberinde 'ORGANLARI BAĞIŞLANACAK' ara başlıklı bölümde şehidin organlarını bağışlayan ailenin ismi sehven 'Ergen' olarak yazıldı.

Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)



NOT:



'Havan saldırısında yaralanan asker, hastanede şehit oldu (2)' ek haberinde 'ORGANLARI BAĞIŞLANACAK' ara başlıklı bölümde şehidin organlarını bağışlayan ailenin ismi sehven 'Ergen' olarak yazıldı. Bu ifade aşağıdaki gibi 'Sayın' olarak düzeltildi.



--------------------



ORGANLARI BAĞIŞLANACAK



Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Halis Sayın, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Sayın ailesinin ise oğullarının organlarını bağışlama kararı aldığı bildirildi.



Haber: GAZİANTEP,



=====================



Ankara'da 13 köpek zehirlenerek öldürüldü







ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde park alanında, 13 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü edildiği, 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de klinikte tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimizde kayıp bulamıyoruzö dedi.



Yenimahalle ilçesine bağlı Turgut Özel Mahhalesi'nde, park alanları ile dağlık alanların bulunduğu bölgede, hayvanseverlerin beslediği köpeklerin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek, öldürüldüğü öne sürüldü. Bölgede şu ana kadar farklı noktalarda, 13 köpek ölüsü bulundu, yaklaşık 7 köpeğin kaybolduğu ve 6 köpeğin de tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölge sakinleri köpekleri zehirlediği öne sürülen kişi ya da kişilere tepki gösterip, bulunmaları için emniyete giderek şikayetçi oldu.



'BUNLARIN TEK ANLAYACAĞI ŞEY İDARİ İŞLEMLERDİR'



Türkiye Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Vicdansızlar, bugün burada 13 köpeğimizi katletti. 6 köpeğimiz klinikte, 7 köpeğimiz de kayıp, bulamıyoruz. Bu insanlarda Allah korkusu yok. Bunların tek anlayacağı şey idari işlemlerdir. Hayvanları katledenlere hapis cezası gelmeli. Plakası sökük beyaz bir araçla gelen 2 kişinin buradaki köpeklere zehirli et parçaları verdiği söyleniyorö ifadelerini kullandı.



Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ TWİT ATTI



Mansur Yavaş attığı sosyal medya hesabı Twitter'dan attığı mesajda konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:



"Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Haydar Özkan ile röp.



Vatandaşlardan görüntü



Olay yerinden görüntü



Telef olan köpeklerden görüntü



Genel detay



Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Kahramanmaraş'ta dolu hayatı olumsuz etkiledi







KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede öğleden sonra başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 dakika süren ve yerleri beyaza bürüyen doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere girerek korunmaya çalıştı. Doluya araçlarında yakalanan sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Dolu yağışı



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: İskender ZENGİN/ ANDIRIN(Kahramanmaraş),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



İki otomobil çarpıştı, hava yastığı açılınca minik Nisanur'un boynunu kırıldı







BURDUR'da iki aracın karıştığı kazada, ön tarafta annesinin kucağında yolculuk yapan 2 yaşındaki Nisanur Yarar, açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkıştı. Nisanur'un boynu ve kolunun kırıldığı kazada sürücüler ise hafif yaralandı.



Kaza,saat 19.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. A.S. yönetimindeki 15 NP 474 plakalı otomobil, Ali Yarar yönetimindeki 27 BTD 36 plakalı İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralanırken, hafif ticari araçtaki ön koltukta annesinin kucağında oturan Nisanur Yarar ise çarpışmanın şiddetiyle açılan hava yastığıyla annesinin vücudu arasında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan minik Niisanur'un boynu ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. Hayati tehlikesi olan Nisanur Yarar, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücülerden A.S.'nin yapılan kontrolünde 0.75 promil alkollü olduğu belirlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kazaya karışan otomobiller



Yoldaki trafik



Ambulans



Hastane dış görünüş



Nisanur'un ambulansa bindirilişi



Ambulansın gidişi



Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Otomobiliyle şarampole yuvarlanan amatör futbolcu ağır yaralandı







BURSA'nın İnegöl ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü amatör futbolcu Özkan Şimşek (23) ağır yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde İnegöl- Bursa yolunda meydana geldi. İnegöl Gençlergücü Spor Kulübü'nün forvet oyuncusu Özkan Şimşek (23) yönetimindeki 16 SDN 93 plakası otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, Şimşek ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Şimşek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyata alınan genç futbolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.







Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



===================



Otomobil TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı







BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü yaralandı.



Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin G. Yönetimindeki 35 AC 6653 plakalı otomobil, Ümitalan mevkiine geldiği sırada önünde seyir halinde olan sürücü Şahin A. yönetimindeki 41 B 6989 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine Hüseyin G., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.







Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



==========================



Özel öğrencilerden İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile konser







İZMİR'de faaliyet gösteren Ege Engel Siz Yaşam Derneği tarafından farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerin oluşturduğu koro konser verdi. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Burhan Öcal eşliğinde 12 otizmli ve Down Sendromlu çocuğun da enstrüman çaldığı 'Yaşamın Ritmi' adlı konser, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.



Ege Engel Siz Yaşam Derneği, farkındalık yaratmak amacı ile İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile 12 otizmli ve down sendromlu çocuğun aynı sahnede buluştuğu 'Yaşamın Ritmi' isimli konseri düzenledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki konserde ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öcal darbuka ile eşlik etti. Konserden iki saat öncesinde provalarını gerçekleştiren Devlet Senfoni Orkestrası, Hakan Şensoy'un şefliğinde Burhan Öcal'ın da katılımıyla son hazırlıklarını yaptı.



Ege Engel Siz Yaşam Derneği Başkanı İnci Sancak, "Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde özel çocuklarımızın da sahne aldığı, Burhan Öcal eşliğinde bir ritm konseri gerçekleştirdik. Bu çalışmalar 2.5 aydır devam ediyor. Bu provalarla birlikte, çocuklarımızın ne kadar başarılı olduklarını biz de öğrendik. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk kez düzenlenen bir konser bu. Bizler de çok heyecanlıyız. Otizm hafif, ağır, orta olarak kendi içinde ayrılan bir tanı. Bütün seviyelerden 12 çocuğumuz sahnede. Çocuklarının yapamayacağını düşünüp, sahnede yaptığını görmek anneler için de büyük bir mutluluk oldu" diye konuştu.



'PROVALAR BİLE DUYGU SELİ İÇİNDE GEÇTİ'



Ağır otizmli kızı sahne alacak olan anne Aynur Şahin, "Çocuklarımız eksikleriyle değil, birleşip tamamlandıkları duygularıyla hayata bağlanacaklar. Provalar bile duygu seli içinde geçiyor. Biz bu akşam onları alkışlıyor olacağız, çok mutluyuz" dedi.



ÖCAL: BU DÜNYA HEPİMİZE AİT



Ünlü perküsyon ustası Burhan Öcal ise, "Çok sık sahneye çıkıyorum ama bu sefer bu çocuklarla olmak heyecanlı ve eğlenceli olacak. Bana böyle bir teklif geldiğinde derhal evet dedim. Çünkü dediğimiz gibi yaşamın ritmi hepimizin içinde var. O zaman bu çocuklarla daha kolay ulaşırız. Çünkü onların toplumdaki yerleri çok farklı. Onlarla böyle bir şey yaparsak daha çok dikkat çekeriz. Ülkemizde bir sürü engelli insan var ve onlara karşı Türk halkı çok duyarlı. Ama sanıyorum bu projeden sonra daha da fazla duyarlılık oluşacak. Bu dünya hepimize ait, bunu yapmak zorundayız. Onlar hepimizin çocukları. Herkes büyük fedakarlıklar yapıyor, burada hiçbir ticari amaç yok. Tamamiyle gönül işi" diye konuştu.



Konserde sahne alan çocuklardan biri olan Selin Durgut ise, "Çok özel bir gün. Burhan Öcal sayesinde çok mutluyuz. O canımız. Bugün ne çalacağımı söylemeyeceğim, sürpriz" dedi.



Sanat yönetmenliğini Sinan Olcay'ın yaptığı konser, ünlülerin destek videolarının gösterimi ile başladı. Konsere İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, AASSM Müdürü Dr. Mustafa Bayık, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Geçmiş Dönem Müdürü Hüseyin Sonat Sözer ve iş adamı Mesut Sancak'ın yanı sıra aileler ve çok sayıda dinleyici katıldı.







Haber: Melis KARAKUZULU - Mehmet KURT/ İZMİR,



=======================

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

